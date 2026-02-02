Gia Lai: Nông sản được ưu đãi thuế GTGT, giao dịch từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa ban hành hướng dẫn mới về thuế nông sản và thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, nhiều mặt hàng nông sản tiếp tục được ưu đãi thuế GTGT, song các khoản chi từ 5 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua ngân hàng.

Thuế tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện những nội dung điều chỉnh quan trọng liên quan đến thuế giá trị gia tăng đối với nông sản và quy định thanh toán không dùng tiền mặt, theo Luật số 149/2025/QH15 và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP.

Thủy sản là một trong những mặt hàng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Ảnh: Dũng Nhân

Theo hướng dẫn, các sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi và thủy sản chưa chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường khi được doanh nghiệp, hợp tác xã mua vào và bán ra giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã với nhau sẽ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Tuy nhiên, các đơn vị kinh doanh vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định hiện hành. Chính sách này áp dụng cho cả sản phẩm do tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, đánh bắt bán ra cũng như ở khâu nhập khẩu, qua đó góp phần giảm chi phí, đơn giản thủ tục và khuyến khích phát triển chuỗi cung ứng nông sản.

HTX thanh niên Hoài Ân ( xã Hoài Ân) thu mua nông sản bà con nông dân cũng được thụ hưởng chính sách ưu đãi thuế GTGT. Ảnh: Dũng Nhân

Bên cạnh đó, một điểm mới đáng chú ý là quy định siết chặt thanh toán không dùng tiền mặt trong xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Từ ngày 15-12-2025, các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Quy định này áp dụng cả trong trường hợp mua gom nhiều lần trong ngày từ cùng một người bán; thu mua trực tiếp nông - lâm - thủy sản từ người sản xuất; mua phế liệu, đồ dùng của hộ gia đình; cũng như trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho người lao động thanh toán hộ qua ngân hàng.

Thuế tỉnh Gia Lai lưu ý, nếu khoản chi đã hạch toán vào chi phí nhưng khi thanh toán không đáp ứng điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp phải kê khai điều chỉnh giảm chi phí tại kỳ tính thuế phát sinh thanh toán.

Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt áp dụng cho các giao dịch phát sinh từ ngày 15-12-2025, các nội dung khác của Nghị định 320/2025/NĐ-CP thực hiện từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025.