Kỳ vọng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân

(GLO)- Nhân Đại hội XIV của Đảng, đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách đột phá nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực cho nông nghiệp phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ những quyết sách đột phá nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực cho nông nghiệp phát triển bền vững, nâng cao thu nhập người dân. Ảnh: Hồng Phúc

* Ông Nguyễn Tấn Công - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang:

Chờ đợi quyết sách mới thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang) được thành lập năm 2017 với 100 thành viên, chuyên sản xuất cà phê và hồ tiêu hữu cơ. Nhiều năm qua, HTX Nam Yang đã trở thành một trong những đơn vị tiên phong của tỉnh trong tổ chức sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên và giá trị nông sản địa phương.

Ông Nguyễn Tấn Công - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (bìa phải) giới thiệu hồ tiêu sản xuất hữu cơ của HTX. Ảnh: Nguyễn Diệp

Đặc biệt, HTX hiện có 5 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, gồm: Tiêu đỏ hữu cơ Lệ Chí, tiêu đen hữu cơ Lệ Chí, tiêu sọ hữu cơ Lệ Chí, Cà phê Đak Yang Fine Robusta và cà phê Đak Yang Honey. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định chất lượng sản phẩm và từng bước đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục chuyển biến tích cực, Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt quan trọng, mở ra những quyết sách chiến lược thúc đẩy phát triển bền vững. Với vai trò là tổ chức kinh tế tập thể, HTX mong muốn sau Đại hội sẽ có thêm các nghị quyết, chính sách đồng bộ, thiết thực nhằm hỗ trợ nông dân và HTX phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đặc biệt, HTX kỳ vọng các chính sách sẽ tập trung hỗ trợ mở rộng vùng nguyên liệu, đầu tư máy móc, thiết bị chế biến, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường xuất khẩu. Khi kinh tế tập thể được quan tâm đúng mức, HTX sẽ phát huy tốt vai trò liên kết nông dân, tổ chức sản xuất hiệu quả, qua đó tạo điều kiện để người dân yên tâm đầu tư, đóng góp công sức vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

* Nông dân Lê Thanh Bình (thôn Lương Hà, xã Ia Le):

Gắn sản xuất với tiêu thụ bền vững

Ông Bình hiện canh tác 6 ha đất trồng sầu riêng, cà phê xen canh cây dược liệu. Trong đó khoảng 400 cây sầu riêng giống Thái cho thu hoạch ổn định 3 năm nay.

Từng gặp khó khăn khi hồ tiêu chết hàng loạt, giá xuống thấp, ông Bình chủ động chuyển đổi cây trồng, học hỏi kỹ thuật trồng sầu riêng và đạt hiệu quả rõ rệt. Cuối năm 2025, gia đình ông thu về 1,8 tỷ đồng từ sầu riêng và cà phê; lợi nhuận sau chi phí đạt khoảng 1,2 tỷ đồng, góp phần mang lại thu nhập ổn định, bền vững.

Nông dân Lê Thanh Bình (trái) kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục quan tâm, ban hành những quyết sách sát thực tiễn để phát triển nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo ông Bình, nông dân rất kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục quan tâm, ban hành những quyết sách sát thực tiễn để phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, cần chú trọng các chính sách hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ vật tư nông nghiệp đầu vào, đồng thời gắn sản xuất với tiêu thụ, có doanh nghiệp và HTX tham gia bao tiêu sản phẩm.

Theo ông, khi đầu ra ổn định, vật tư bảo đảm chất lượng, nông dân sẽ yên tâm đầu tư sản xuất, tạo nền tảng cho nông nghiệp phát triển bền vững. Đây cũng là mong muốn chung của đông đảo bà con nông dân hiện nay.

* Ông Trần Tăng Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX nông nghiệp Phước Hưng (xã Tuy Phước Bắc):

Phát huy hiệu quả mô hình liên kết trong phát triển nông nghiệp

Nhờ chủ trương, chính sách đúng đắn cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước, những năm qua, kinh tế tập thể (KTTT) đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Khu vực KTTT, trong đó có HTX đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, ứng dụng nông nghiệp thông minh, số hóa, cơ giới hóa, đẩy mạnh liên kết sản xuất, giúp giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận, nâng cao thu nhập, cải thiện phúc lợi cho thành viên HTX và cư dân nông thôn.

Ông Trần Tăng Long

Nhiều năm qua, HTX nông nghiệp Phước Hưng là tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vừa tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, vừa giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên. Đặc biệt, HTX đã làm tốt vai trò cầu nối với DN, kêu gọi liên kết 4 nhà, mở rộng dịch vụ mới, hoàn thiện cơ sở vật chất, tăng doanh thu…

Từ thực tiễn, ông Long kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách quan trọng thúc đẩy đổi mới, phát triển KTTT; tập trung vào việc đổi mới mô hình theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn; nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh thông qua cơ chế hỗ trợ về nguồn vốn, hạ tầng, đào tạo, khoa học công nghệ, kết nối thị trường. Bên cạnh đó, tháo gỡ khó khăn về tiếp cận vốn vay ưu đãi, đất đai và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

HTX nông nghiệp Phước Hưng kỳ vọng Đại hội sẽ có những quyết sách về các chính sách hỗ trợ KTTT, HTX theo hướng đổi mới toàn diện, thiết thực và hiệu quả hơn. Ảnh: Trọng Lợi

Đặc biệt, Đại hội cần có quyết sách về các chính sách hỗ trợ KTTT, HTX theo hướng đổi mới toàn diện, thiết thực và hiệu quả hơn. Nhất là các chính sách tăng cường liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, phát huy hiệu quả mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học, HTX, doanh nghiệp và nhà nông.

Trong đó, liên minh HTX giữ vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác bền vững giữa HTX và các doanh nghiệp đầu tàu. Qua đó, giúp KTTT, HTX phát huy nội lực, thực sự trở thành động lực phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào nền kinh tế.

* Ông Nguyễn Nam Phong - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hương đất An Phú:

Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp

Công ty TNHH MTV Hương đất An Phú (phường An Phú) là đơn vị tiên phong của tỉnh trong sản xuất rau, củ, quả theo tiêu chuẩn VietGAP, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay, Công ty duy trì sản xuất 8 ha rau, củ, quả trong nhà màng, bình quân cung ứng 60-70 tấn/tháng, bảo đảm chất lượng, đầu ra ổn định; đồng thời đầu tư xây dựng nhà sơ chế, đóng gói, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Ông Nguyễn Nam Phong - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hương đất An Phú mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Nguyễn Diệp

Doanh nghiệp kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhất là chính sách ưu đãi về thuế và thuê đất đối với doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, mong muốn có cơ chế hỗ trợ chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất hiện đại, góp phần hình thành và phát triển chuỗi nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả, bền vững.

* Nông dân Đào Sanh Đài (xã Canh Vinh):

Hỗ trợ vốn vay, khoa học kỹ thuật và giống chất lượng cao

Bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên trì vượt khó và không ngừng đổi mới cách làm ăn, ông Đào Sanh Đài (xã Canh Vinh) đã gây dựng thành công mô hình ươm cây giống, mang lại lợi nhuận trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Mô hình ươm cây giống của ông Đào Sanh Đài không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế rừng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Ghi nhận những đóng góp đó, Thủ tướng Chính phủ tặng ông Đài bằng khen vì có mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nông dân Đào Sanh Đài (bìa phải) mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ vốn vay, khoa học kỹ thuật và giống chất lượng cao. Ảnh: Hồng Phúc

Là nông dân gắn bó nhiều năm với nghề ươm cây giống và phát triển kinh tế rừng, ông Đào Sanh Đài bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục quan tâm, ban hành những chủ trương, chính sách sát thực tiễn sản xuất nông nghiệp ở cơ sở. Theo ông, điều người nông dân mong muốn nhất là được tiếp cận thuận lợi hơn với nguồn vốn vay, khoa học kỹ thuật và giống cây chất lượng cao, qua đó giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó, ông Đài kỳ vọng các chính sách trong thời gian tới sẽ chú trọng hơn đến việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân yên tâm mở rộng quy mô, tránh tình trạng “được mùa mất giá”.

Ông cũng mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, tạo điều kiện để người dân vùng nông thôn, miền núi phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững, lâu dài. Theo ông, khi người nông dân có thu nhập ổn định, đời sống được nâng cao thì sẽ càng thêm tin tưởng, đồng hành cùng các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.