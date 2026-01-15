Điểm tựa cho nông dân dân tộc thiểu số

(GLO)- Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh trở thành điểm tựa cho hội viên, đặc biệt là nông dân dân tộc thiểu số. Thông qua hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật, mô hình sản xuất, đời sống của bà con ngày càng ổn định, phát triển, góp phần đổi thay diện mạo khu vực nông thôn, miền núi.

Nhờ được Hội Nông dân xã Krong hướng dẫn, chị Đinh Thị Nghen đã phát triển thành công mô hình trồng cây xen canh mang lại hiệu quả cao. Ảnh: D.Đ

Trên diện tích gần 1,5 ha đất rẫy, trước đây gia đình chị Đinh Thị Nghen (người Bana, làng Sing, xã Krong) chủ yếu trồng lúa rẫy và keo nên hiệu quả kinh tế không cao. Từ năm 2020, được Chi hội Nông dân làng và Hội Nông dân xã tư vấn, hỗ trợ, vợ chồng chị mạnh dạn cải tạo đất, chuyển sang trồng xen canh với 500 gốc cà phê Robusta, 200 gốc chuối, kết hợp trồng lúa 2 vụ cùng các loại đậu, bắp.

Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, vườn cây sinh trưởng tốt, cho hiệu quả rõ rệt. Riêng vụ mùa năm 2025, gia đình chị thu hơn 9 tấn cà phê tươi, sau khi trừ chi phí lãi gần 250 triệu đồng; các loại cây trồng khác mang lại thêm hơn 80 triệu đồng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Chia sẻ về sự thay đổi trong cách làm kinh tế, chị Nghen cho biết: “Nhờ sự đồng hành, hướng dẫn thường xuyên của Chi hội và Hội Nông dân xã, gia đình tôi dần hiểu rõ hơn cách tổ chức sản xuất hiệu quả, không còn trồng keo theo thói quen như trước. Thời gian tới, tôi sẽ dành thêm diện tích đất để mở rộng trồng cà phê, kết hợp cây mắc ca và áp dụng các kỹ thuật canh tác mới nhằm nâng cao năng suất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống lâu dài”.

Theo ông Nguyễn Văn Nhật - Chủ tịch Hội Nông dân xã Krong, thực hiện phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, các cấp Hội đã tập trung vận động hội viên chuyển từ canh tác nhỏ lẻ sang mô hình xen canh, chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Hiện nay, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực trên địa bàn đạt hơn 3.011 ha; cà phê trên 404 ha, mắc ca hơn 579 ha, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống hội viên nông dân.

Được Hội Nông dân xã An Toàn hướng dẫn, nhiều hội viên nông dân thôn 1 đã liên kết với HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn trồng cây đương quy mang lại thu nhập ổn định. Ảnh: D.Đ

Tại xã An Toàn, sau hợp nhất, Hội Nông dân xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đăng ký thi đua, tích cực hưởng ứng phong trào; tập trung triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như chuyển giao KHKT, cung ứng giống, vốn vay, vật tư. Đồng thời, khuyến khích nông dân tăng cường liên kết, tham gia HTX, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Nhờ đó, các mô hình trồng cây gỗ lớn, cây dược liệu, nuôi trâu, heo đen, gà thả đồi, cây ăn quả… được nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm trên 5%.

Điển hình là hộ bà Đinh Thị Canh (thôn 1). Trước đây, với gần 4 sào đất vườn, gia đình bà chủ yếu trồng bắp, mì nên hiệu quả kinh tế thấp. Từ năm 2024, được Hội Nông dân xã vận động, bà tham gia HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn, chuyển sang trồng cây dược liệu đương quy. Bà Canh cho hay, nhờ được cán bộ HTX và Hội Nông dân hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, cây sinh trưởng tốt, cho năng suất cao.

Vụ vừa qua, bà thu hơn 3,5 tấn củ đương quy bán lại cho HTX; sau khi trừ chi phí, lãi gần 73 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng bắp, mì trước đây, giúp kinh tế gia đình ổn định hơn.

Ông Y Khâm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khẳng định, các cấp Hội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm của nông dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng trong phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phát huy những hoạt động hỗ trợ hội viên thiết thực, hiệu quả, các cấp Hội tiếp tục xây dựng các mô hình kinh tế tập thể như nông hội, hỗ trợ kết nối DN, cung cấp kiến thức, vốn và vật tư, giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở nông thôn.