Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội XIV của Đảng để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(GLO)- Hôm nay (19-1), Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra. Lãnh đạo các sở, ngành và lực lượng vũ trang Gia Lai bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh mới, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

* Đồng chí Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh:

Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, định hướng, chiến lược mà Đại hội thông qua

Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự tiếp nối chặng đường hơn 95 năm phấn đấu bền bỉ của toàn dân ta kể từ ngày có Đảng, mà còn là mốc son đặc biệt, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, tập trung vào hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện hơn bằng cách xác định các đột phá chiến lược.

Đồng chí Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.



Trong đó, với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, Đại hội Đảng lần thứ XIV đặt ra phương hướng hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm. Đến năm 2030, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.

Đặc biệt, chủ đề của Đại hội XIV còn được xem như “lời hiệu triệu, là mệnh lệnh hành động và cũng là lời hứa trước Nhân dân”. Bởi chủ đề của Đại hội hội tụ đủ 3 lớp ý nghĩa quan trọng: xác lập mục tiêu phát triển; củng cố bản lĩnh chiến lược của quốc gia; khẳng định giá trị, con đường phát triển mà đất nước kiên định lựa chọn.

Vì vậy, tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ hội tụ tinh hoa trí tuệ, bản lĩnh dân tộc, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên, cùng thảo luận và đưa ra những chủ trương, định hướng, giải pháp chiến lược, đặt nền móng cho những đột phá về kinh tế - xã hội, hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc; gắn với xây dựng Đảng vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Các quyết sách chiến lược từ Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ góp phần thúc đẩy phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ảnh: Dũng Nhân

Một trong những yêu cầu then chốt để các mục tiêu lớn của Đảng đi vào cuộc sống chính là sự đồng bộ giữa chủ trương và thể chế, giữa nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Vì vậy, tôi kỳ vọng sau Đại hội XIV, các quan điểm, định hướng chiến lược được xác lập trong Báo cáo chính trị sẽ nhanh chóng được thể chế hóa đầy đủ, kịp thời thông qua các đạo luật, nghị quyết, chính sách cụ thể; đồng thời được tổ chức thực hiện thống nhất, xuyên suốt giữa các nhiệm kỳ, các cấp, các ngành.

Đây chính là thước đo quan trọng của năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và năng lực tổ chức thực hiện thực tiễn của Đảng. Qua đó, khơi thông nguồn lực trong xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân phát triển.

* Đại tá Mai Kim Bình - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh:

Bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai luôn đặt trọn niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng và gửi gắm nhiều mong muốn, kỳ vọng lớn lao.

Đại tá Mai Kim Bình - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Trước hết, cán bộ, chiến sĩ mong muốn Đại hội XIV tiếp tục khẳng định, bổ sung và phát triển sáng tạo đường lối đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giữ vững bản lĩnh chính trị, trí tuệ và uy tín của Đảng trước những biến động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực. Đồng thời, Đại hội sẽ xác định rõ tầm nhìn chiến lược về quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới, bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thứ hai là tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, có lộ trình, giải pháp đồng bộ để hiện đại hóa lực lượng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Mong muốn Đảng ta tiếp tục có những chủ trương, quyết sách phù hợp nhằm xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh từ cơ sở, gắn chặt quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh quyết tâm thi đua huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: H.P

Thứ ba là Đại hội XIV sẽ đề ra những định hướng lớn, giải pháp căn cơ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, nhất là trong Đảng bộ Quân đội. Có cơ chế, chính sách phù hợp đối với quân nhân, hậu phương quân đội, góp phần ổn định tư tưởng, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Quân đội. Qua đó, tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho Quân đội thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Gia Lai nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; ra sức thi đua huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

* Ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường:

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông thôn, môi trường

Sau sáp nhập, Gia Lai là tỉnh có diện tích tự nhiên đứng thứ 2 cả nước. Đặc biệt, tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế và còn nhiều dư địa để phát triển ngành nông nghiệp, nhất là về trồng trọt, chăn nuôi.

Cụ thể, khu vực phía Tây Gia Lai có địa hình cao, nhóm đất đỏ vàng chiếm ưu thế, có diện tích gần 754 nghìn ha, là nhóm đất có nhiều loại đất quý hiếm, đặc biệt là đất đỏ bazan màu mỡ, thích hợp cho phát triển nhiều loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao như: cà phê, hồ tiêu, cao su, mắc ca và cây ăn quả (sầu riêng, chanh dây, chuối, bơ...). Ngược lại, khu vực phía Đông tỉnh có cấu trúc địa hình đa dạng từ đồng bằng ven biển, đồi gò thấp đến núi cao trung bình, với nhóm đất chủ yếu là đất phù sa, đất cát pha… phù hợp với lúa, lạc, rau màu, đậu đỗ các loại.

Sự đa dạng sinh thái này tạo nên nền tảng tự nhiên phong phú, mang lại tiềm năng và lợi thế lớn để tổ chức sản xuất cây trồng theo vùng sinh thái đặc thù, phát triển sản xuất trồng trọt theo hướng hàng hóa tập trung, hình thành vùng nguyên liệu lớn.

Tuy nhiên, đa số các chuỗi liên kết hiện nay chỉ dừng ở mức ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, thiếu sự gắn kết chặt chẽ, lâu dài giữa các khâu; chưa đồng bộ và thiếu bền vững. Các chính sách hỗ trợ liên kết hiện hành chưa tạo động lực đủ lớn để khuyến khích các doanh nghiệp, nhà khoa học tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Trước bối cảnh và yêu cầu mới, để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng “2 con số” của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới, chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ lựa chọn đúng những ưu tiên chiến lược, tạo đột phá thực chất về thể chế để ngành Nông nghiệp và Môi trường nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông thôn, môi trường.

Đồng thời, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn, công nghệ cao, gắn với an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc tổ chức lại sản xuất, xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ cần được triển khai thực chất, hiệu quả.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa 5 nhà “Nhà nước - Nhà nông - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà báo/truyền thông” phải được gắn kết hữu cơ dưới sự định hướng của Đảng và Nhà nước. Trong đó, nông dân phải được đặt ở vị trí trung tâm, khoa học công nghệ là động lực trực tiếp, doanh nghiệp là nhân tố sống còn; nhà báo/truyền thông đóng vai trò nòng cốt kiến tạo thị trường, kết nối cộng đồng, doanh nghiệp, người dân.

Đặc biệt, cần cụ thể hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị như: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân vào thực tiễn sản xuất.

* Ông Nguyễn Minh Trưởng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo:

Ưu tiên nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc đến công tác dân tộc và tôn giáo, ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chính sách quan trọng và được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Đặc biệt, các hợp phần của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Trung ương chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; đào tạo nghề, tạo việc làm; hỗ trợ sinh kế, tiếp cận pháp lý; giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng với đó là việc xác định cơ chế quản lý, điều hành thống nhất, thông suốt, đẩy mạnh phân quyền cho địa phương, ưu tiên nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Ông Nguyễn Minh Trưởng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, Sở Dân tộc và Tôn giáo kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo ban hành và triển khai hiệu quả các quyết sách, nghị quyết mang tính chiến lược, đột phá về công tác dân tộc và tôn giáo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trước hết là triển khai sớm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 ngay từ quý I-2026, tạo điều kiện để các địa phương chủ động tổ chức thực hiện, đưa chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đồng thời quan tâm ban hành các chính sách đặc thù trong công tác dân tộc, quản lý nhà nước về tôn giáo như: chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số…

Cần ưu tiên nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Ảnh: H.P

Đồng thời, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Quan tâm tăng nguồn vốn cho vay sản xuất, kinh doanh thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tại các địa phương miền núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia đỡ đầu, kết nối các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết chuỗi sản xuất, sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kỳ vọng Đại hội sẽ có những định hướng lớn, đồng bộ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật; phát huy vai trò tích cực của các tổ chức tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

* Ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai:

Phát triển hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại, đồng bộ, xanh và bền vững

Quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh Gia Lai đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo và mở rộng hệ thống giao thông theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng.

Hiện nay, Sở đang phối hợp triển khai 2 dự án trọng điểm do Trung ương đầu tư; phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai 17 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, trong đó 10 dự án đang triển khai thi công và 7 dự án đang trong quá trình đầu tư xây dựng.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều mong đợi Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những chủ trương, chính sách lớn, mang tính đột phá, nhất là đối với lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Trong đó, ngành Xây dựng Gia Lai kỳ vọng Đại hội tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán: Hạ tầng giao thông phải “đi trước một bước”, đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế. Trọng tâm là có các cơ chế, chính sách đủ mạnh để ưu tiên đầu tư cho hạ tầng giao thông chiến lược, nhất là hệ thống đường bộ cao tốc, các trục giao thông liên vùng, liên tỉnh, kết nối Tây Nguyên với Duyên hải miền Trung, các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển và trung tâm logistics.

Bên cạnh đó, cần những quyết sách sát thực tiễn hơn về phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện cho địa phương chủ động, linh hoạt trong quản lý đầu tư xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng giao thông. Việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án, tháo gỡ kịp thời các “điểm nghẽn” về đất đai, giải phóng mặt bằng và nguồn vốn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực.

Ngành Xây dựng Gia Lai kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán: Hạ tầng giao thông phải “đi trước một bước”. Ảnh: Dũng Nhân

Cuối cùng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, vật liệu mới và công nghệ thi công tiên tiến trong xây dựng, quản lý, khai thác công trình; phát triển hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại, đồng bộ, xanh và bền vững.