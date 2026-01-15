Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra mặt bằng dự án tái định cư tại xã Ia Hiao và Ia Tul

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra mặt bằng dự án tái định cư tại xã Ia Hiao. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã nghe lãnh đạo các xã Ia Hiao và Ia Tul báo cáo tình hình triển khai các nội dung liên quan đến công tác triển khai dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai.

Theo đó, tại xã Ia Hiao, khu tái định cư mới được quy hoạch tại thôn Điểm 9. Đến thời điểm hiện tại, xã đã hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường đất cho 34/34 hộ dân với số tiền khoảng 14 tỷ đồng, thu hồi diện tích 15,5 ha và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công khu tái định cư cho 180 hộ dân đang sinh sống trong khu vực thường xuyên bị ngập lụt của xã.

Tại xã Ia Tul, khu tái định cư được quy hoạch tại buôn Tơ Khế trên diện tích 21,59 ha. Đối với 49 hộ dân có đất nằm trong diện thu hồi tại đây, đã có 26 hộ đồng ý bồi thường, thu hồi đất. Còn 23 hộ chưa đồng ý với lý do không có đất sản xuất. Riêng 207 hộ dân tại buôn Jứ thuộc diện di dời đến khu tái định cư mới, đã có 156 hộ ký cam kết di dời, còn 51 hộ chưa đồng ý. Lý do là nhà lớn kiên cố và chưa biết cụ thể số tiền hỗ trợ. Hiện xã đang tích cực phối hợp với hệ thống chính trị các thôn, làng tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước để dự án sớm được triển khai.

Khu tái định cư mới cho người dân vùng thiên tai xã Ia Tul được quy hoạch tại buôn Tơ Khế. Ảnh: ĐVCC

Sau khi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của Đảng ủy, UBND 2 xã trong việc triển khai giải phóng mặt bằng khu tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 2 xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án theo kế hoạch chung của tỉnh.