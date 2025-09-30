Kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 công trình giao thông trọng điểm, kết nối với tuyến đường ven biển của tỉnh đã mở ra không gian phát triển và tạo động lực mới cho kinh tế - xã hội của địa phương.

Mở rộng không gian phát triển

Sáng 30-9, UBND tỉnh tổ chức khánh thành tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639) và đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân. Đây là 2 trong nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong hạ tầng giao thông, mở ra không gian phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.

Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639).

Trong đó, tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639) có chiều dài hơn 3,5 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc 80 km/h; nền đường rộng 20,5 m, mặt đường bê tông nhựa rộng 17,5 m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Tổng mức đầu tư hơn 336 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Tuyến đường mới góp phần tăng cường kết nối giao thông Đông - Tây, kết nối đường ven biển với các tuyến ĐT.633, ĐT.639; đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân; giảm tải áp lực giao thông trên tuyến ĐT.633. Đồng thời, công trình mở ra không gian phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương và toàn tỉnh.

Khánh thành tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639).

Tham dự lễ khánh thành, ông Đinh Phước Trung-Trưởng thôn Ngãi An (xã Đề Gi)-chia sẻ rằng ngay từ khi có chủ trương, bà con trong thôn rất đồng thuận, đồng tình hiến đất cùng với Nhà nước hoàn thành dự án.

“Tuyến đường được Nhà nước đầu tư rất hoành tráng, nhìn rất sướng mắt. Từ nay, việc đi lại của người dân sẽ không còn trắc trở, giao thương sẽ thuận lợi hơn”-ông Trung bày tỏ.

Còn đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân là một trong những phân đoạn quan trọng của Đường ven biển qua tỉnh Gia Lai có điểm đầu giáp quốc lộ 19 mới tại Km6+734 và điểm cuối tại lý trình Km1+592 giao với đường vành đai trong Khu đô thị Diêm Vân. Tuyến đường đi qua địa bàn phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước, với tổng chiều dài gần 1,6 km, tổng mức đầu tư 519 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, vận tốc thiết kế 50 km/h, bề rộng nền đường 20,5 m, mặt đường bố trí 4 làn xe, xây dựng hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, điện chiếu sáng và trồng cây xanh tạo mỹ quan toàn tuyến.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và sự đồng thuận chia sẻ của bà con nhân dân, đến nay dự án đã thi công xây dựng hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông Trần Việt Quang khẳng định: Công trình hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, tạo tuyến giao thông quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước nói riêng và của tỉnh Gia Lai nói chung.

Khánh thành đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân.

Còn ông Lê Văn Trương-Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Diêm Vân (xã Tuy Phước)-hồ hởi nói: “Mừng lắm cháu ơi! Từ nay đường xuống “phố” của người dân sẽ gần hơn. Hy vọng đường mới, không gian mới địa phương sẽ có thêm nhiều động lực phát triển, đời sống người dân được nâng cao”.

Đột phá về hạ tầng giao thông để phát triển

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai cùng sự đồng lòng của nhân dân, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đã được triển khai, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo và năng lực kết nối của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639).

Minh chứng là nhiều công trình giao thông trọng điểm của tỉnh được đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng, cụ thể như: tuyến đường ven biển Cát Tiến - Mỹ Thành - Lại Giang - Thiện Chánh dài gần 39 km, vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng; tuyến kết nối với ĐT.639 tại Hoài Nhơn, dài 7 km, vốn đầu tư 786 tỷ đồng; tuyến từ quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, dài 19,45 km, vốn đầu tư 1.170 tỷ đồng; tuyến liên huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông, dài 114 km, vốn đầu tư 880 tỷ đồng; tuyến liên huyện Chư Sê - Chư Pưh - Chư Prông, dài 32,75 km, vốn đầu tư 320 tỷ đồng; tuyến giao thông biên giới cấp bách huyện Đức Cơ, dài 21,5 km, vốn đầu tư 140 tỷ đồng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định: Trong giai đoạn 2021-2025, nhiều công trình giao thông mang tính chiến lược, trọng điểm của tỉnh được triển khai đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 10 nghìn tỷ đồng. Các công trình này đã góp phần mở rộng không gian phát triển, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà trong chặng đường vừa qua.

Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đã được triển khai, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo và năng lực kết nối của tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến đường bộ ven biển (ĐT.639) qua địa phận tỉnh có điểm đầu kết nối với đường bộ ven biển tỉnh Quảng Ngãi tại ranh giới 2 tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai (thuộc phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai); điểm cuối kết nối với đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk, ranh giới tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk (thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) với chiều dài khoảng 121 km; quy mô đường cấp III, từ 2 - 4 làn xe.

Trong đó, đường ven biển qua địa phận tỉnh Gia Lai được chia làm 7 đoạn tuyến để đầu tư theo từng giai đoạn. Hiện nay có 3 đoạn tuyến (đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh; đoạn Cát Tiến đến Mỹ Thành và đoạn Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân) đã hoàn thành.

“Đối với 4 đoạn tuyến còn lại (đoạn từ quốc lộ 1D - quốc lộ 19, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang và đoạn Thiện Chánh - Tam Quan) đang được tỉnh thực hiện đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và tỉnh để xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ tuyến đường ven biển của tỉnh. Từ đó, góp phần khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển, tăng cường đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương và khu vực”, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh cho biết thêm.

Tỉnh Gia Lai xác định đột phá về hạ tầng giao thông để phát triển kinh tế.

Việc khánh thành tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639) và đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân không chỉ là dịp đánh dấu sự hoàn thiện của các dự án giao thông hiện đại, mà còn là biểu tượng sinh động cho thành tựu xây dựng và phát triển đất nước nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng, thể hiện rõ ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh.

Đồng thời, đây là món quà mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai hiện thực hóa mục tiêu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực miền Trung; cùng cả nước vững bước tiến vào “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng” của dân tộc.