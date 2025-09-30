Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tham dự lễ có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Quang cảnh buổi lễ.

Dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân đi qua địa bàn phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn và xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, thuộc tỉnh Bình Định (nay là phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) có tổng chiều dài tuyến gần 1,6 km.

Quá trình thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc, từ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hay khó khăn về điều kiện địa chất, thời tiết và nguồn vật liệu thi công đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng dự án.

Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng với sự phối hợp hỗ trợ của các sở, ngành, địa phương và sự quyết tâm, nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu xây lắp, các đơn vị có liên quan, đến nay dự án đã thi công hoàn thành, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân.

Theo đó, tuyến đường Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với vận tốc thiết kế 50 km/h; nền đường rộng 20,5 m, mặt đường bố trí 4 làn xe. Trên tuyến có 2 cầu lớn là cầu Nhơn Bình và cầu Chợ Góc cùng hệ thống điện chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông và cây xanh tạo mỹ quan toàn tuyến. Tổng mức đầu tư của dự án là 519 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân là tuyến đường quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định: Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân là tuyến đường quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước nói riêng và của tỉnh Gia Lai nói chung.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường này giúp cho việc lưu thông hàng hóa và du khách từ trung tâm TP Quy Nhơn (cũ) đến Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước (cũ) và ngược lại được thuận lợi; từng bước triển khai thực hiện theo quy hoạch chung xây dựng TP Quy Nhơn (cũ) và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân khánh thành không chỉ là dịp đánh dấu sự hoàn thiện của một dự án giao thông hiện đại, mà còn là một biểu tượng sinh động cho thành tựu xây dựng và phát triển đất nước nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng, thể hiện rõ ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh.

Đồng thời, đây là món quà mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai được tham gia đóng góp một phần cho sự kiện trọng đại của đất nước.

Để công trình đưa vào khai thác phát huy tốt hiệu quả đầu tư, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị quản lý khai thác tuyến đường thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì, sử dụng công trình; hoàn thành các thủ tục quyết toán đầu tư và thực hiện công tác bảo hành công trình theo quy định của pháp luật.