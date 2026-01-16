(GLO)- Những ngày này, trên khắp địa bàn tỉnh Gia Lai, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng hiện diện rõ nét qua từng tuyến phố, khu dân cư. Từ miền biển lên đến cao nguyên, Quốc kỳ và cờ Đảng được treo trang trọng, tạo nên không gian rực rỡ, lan tỏa niềm tin và khí thế hướng về Đại hội.

Phường Quy Nhơn đã lắp đặt 5 pa nô lớn, 50 tấm phướng, cắm hàng nghìn lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hồng Phúc.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại các phường trung tâm ở phía Đông và phía Tây tỉnh như: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất… nhiều tuyến phố được “khoác lên mình” sắc đỏ - vàng nổi bật của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pa nô, băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng, tạo điểm nhấn trang trọng trong không gian đô thị.

Xuôi về các miền quê, từ những trục đường liên thôn đến từng ngôi nhà, Quốc kỳ và cờ Đảng được treo đúng quy định, đồng loạt và ngay ngắn. Điều đó thể hiện sự đồng thuận và niềm tự hào của nhân dân đối với Đảng.

Tại các cơ quan, trường học, khu dân cư, việc trang trí cổ động trực quan được triển khai nghiêm túc, nền nếp. Mỗi lá cờ, mỗi pa nô không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Từ những con ngõ nhỏ đến các trục đường lớn, sắc đỏ của Quốc kỳ và cờ Đảng không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của độc lập, chủ quyền và lý tưởng cách mạng, mà còn lan tỏa mạnh mẽ khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết, niềm tin son sắt và ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Pleiku được trang hoàng cờ hoa, pa nô, áp phích chào mừng Đại hội. Ảnh: Hoàng Hoài.

Các khu vực cầu vượt dành cho người đi bộ cũng được trang trí băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội. Ảnh: Hoàng Hoài

Các con đường như khoác thêm màu áo mới rực rỡ chào mừng Đại hội XIV của Đảng và chờ đón năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: Hồng Phúc

Các tuyến đường tại xã Tuy Phước rực rỡ pa nô, cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hồng Phúc

Trên địa bàn phường Hội Phú, các tuyến đường, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội Đảng lần thứ XIV được lắp đặt tại các vị trí dễ quan sát, bảo đảm mỹ quan. Ảnh: Hoàng Hoài