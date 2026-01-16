Chính trị

(GLO)- Những ngày này, trên khắp địa bàn tỉnh Gia Lai, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng hiện diện rõ nét qua từng tuyến phố, khu dân cư. Từ miền biển lên đến cao nguyên, Quốc kỳ và cờ Đảng được treo trang trọng, tạo nên không gian rực rỡ, lan tỏa niềm tin và khí thế hướng về Đại hội.

Phường Quy Nhơn đã lắp đặt 5 pa nô lớn, 50 tấm phướng, cắm hàng nghìn lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hồng Phúc.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại các phường trung tâm ở phía Đông và phía Tây tỉnh như: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất… nhiều tuyến phố được “khoác lên mình” sắc đỏ - vàng nổi bật của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pa nô, băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng, tạo điểm nhấn trang trọng trong không gian đô thị.

Xuôi về các miền quê, từ những trục đường liên thôn đến từng ngôi nhà, Quốc kỳ và cờ Đảng được treo đúng quy định, đồng loạt và ngay ngắn. Điều đó thể hiện sự đồng thuận và niềm tự hào của nhân dân đối với Đảng.

Tại các cơ quan, trường học, khu dân cư, việc trang trí cổ động trực quan được triển khai nghiêm túc, nền nếp. Mỗi lá cờ, mỗi pa nô không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Từ những con ngõ nhỏ đến các trục đường lớn, sắc đỏ của Quốc kỳ và cờ Đảng không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của độc lập, chủ quyền và lý tưởng cách mạng, mà còn lan tỏa mạnh mẽ khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết, niềm tin son sắt và ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Pleiku được trang hoàng cờ hoa, pa nô, áp phích chào mừng Đại hội. Ảnh: Hoàng Hoài.
Các khu vực cầu vượt dành cho người đi bộ cũng được trang trí băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội. Ảnh: Hoàng Hoài
Các con đường như khoác thêm màu áo mới rực rỡ chào mừng Đại hội XIV của Đảng và chờ đón năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: Hồng Phúc
Các tuyến đường tại xã Tuy Phước rực rỡ pa nô, cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hồng Phúc
Trên địa bàn phường Hội Phú, các tuyến đường, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội Đảng lần thứ XIV được lắp đặt tại các vị trí dễ quan sát, bảo đảm mỹ quan. Ảnh: Hoàng Hoài
Công tác tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Đảng tại phường Bồng Sơn được triển khai đồng bộ. Ảnh: Bá Bính
Sau 40 năm Đổi mới, đất nước đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

“Khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu đang hội tụ đầy đủ thời cơ và điều kiện. Đây chính là thời điểm bản lề, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ bước vào một kỷ nguyên vươn mình mới của dân tộc".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chiều 14/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan các hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng, gồm triển lãm“Từ Đại hội đến Đại hội”,trưng bày sách báo, triển lãm ảnh“Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”và lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Chính trị

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

Tin tức

(GLO)- Chiều 14-1, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

Chính trị

(GLO)- Sáng 14-1, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc với các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Kon Gang, KDang về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo chân lực lượng 'đặc vụ' trước giờ G bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lực lượng Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đang dốc toàn lực, tập trung cao nhất mọi nguồn lực để hoàn tất những phần việc cuối cùng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Đông Gia Lai

Chính trị

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Tây Sơn, An Nhơn Tây, Bình An, Bình Phú và Bình Hiệp 

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Chính trị

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.