(GLO)- Những ngày này, trên khắp địa bàn tỉnh Gia Lai, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng hiện diện rõ nét qua từng tuyến phố, khu dân cư. Từ miền biển lên đến cao nguyên, Quốc kỳ và cờ Đảng được treo trang trọng, tạo nên không gian rực rỡ, lan tỏa niềm tin và khí thế hướng về Đại hội.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại các phường trung tâm ở phía Đông và phía Tây tỉnh như: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất… nhiều tuyến phố được “khoác lên mình” sắc đỏ - vàng nổi bật của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pa nô, băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng, tạo điểm nhấn trang trọng trong không gian đô thị.
Xuôi về các miền quê, từ những trục đường liên thôn đến từng ngôi nhà, Quốc kỳ và cờ Đảng được treo đúng quy định, đồng loạt và ngay ngắn. Điều đó thể hiện sự đồng thuận và niềm tự hào của nhân dân đối với Đảng.
Tại các cơ quan, trường học, khu dân cư, việc trang trí cổ động trực quan được triển khai nghiêm túc, nền nếp. Mỗi lá cờ, mỗi pa nô không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Từ những con ngõ nhỏ đến các trục đường lớn, sắc đỏ của Quốc kỳ và cờ Đảng không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của độc lập, chủ quyền và lý tưởng cách mạng, mà còn lan tỏa mạnh mẽ khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết, niềm tin son sắt và ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra.