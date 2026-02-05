Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 38

(GLO)- Chiều 4-2, đoàn công tác do Đại tá Lê Kim Giàu - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2).

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Trường Sinh - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2.

Sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đoàn công tác đã kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; khả năng cơ động lực lượng, phương tiện, mang đeo vũ khí, trang bị; công tác bảo đảm vật chất hậu cần, kỹ thuật cho trực sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Lê Kim Giàu - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 kiểm tra vũ khí phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 38. Ảnh: ĐVCC

Đoàn công tác cũng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ; công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Lê Kim Giàu biểu dương công tác chuẩn bị trực sẵn sàng chiến đấu, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và các mặt công tác trong dịp Tết của Trung đoàn 38. Đồng thời đề nghị đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để các vấn đề tồn tại, tổ chức các hoạt động đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.