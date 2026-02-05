Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 38

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Chiều 4-2, đoàn công tác do Đại tá Lê Kim Giàu - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2).

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Trường Sinh - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2.

Sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đoàn công tác đã kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; khả năng cơ động lực lượng, phương tiện, mang đeo vũ khí, trang bị; công tác bảo đảm vật chất hậu cần, kỹ thuật cho trực sẵn sàng chiến đấu.

dai-ta-le-kim-giau-kiem-tra-sung-phuc-vu-nhiem-vu-sscd.jpg
Đại tá Lê Kim Giàu - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 kiểm tra vũ khí phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 38. Ảnh: ĐVCC

Đoàn công tác cũng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ; công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Lê Kim Giàu biểu dương công tác chuẩn bị trực sẵn sàng chiến đấu, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và các mặt công tác trong dịp Tết của Trung đoàn 38. Đồng thời đề nghị đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để các vấn đề tồn tại, tổ chức các hoạt động đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn biên phòng và xã biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồn Biên phòng và xã biên giới

Tin tức

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 3-2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng: Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Lốp và cấp ủy, chính quyền một số xã biên giới.

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết Đội K52.

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

Chính trị

(GLO)- Từ ngày 31-1 đến 3-2, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chúc Tết Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

Gia Lai vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng!

Gia Lai vững bước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng!

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Từ đó đến nay, thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định một chân lý xuyên suốt: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

