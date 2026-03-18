Tinh gọn để mạnh hơn, tạo động lực phát triển đột phá

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Quá trình sắp xếp không chỉ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý mà còn góp phần củng cố niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.

Cuộc “cách mạng” tinh gọn bộ máy

Theo Tỉnh ủy Gia Lai, giai đoạn 2017-2024, tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định đã thực hiện tinh giản đầu mối cơ quan, đơn vị theo đúng chủ trương của Trung ương. Từ tháng 7-2025, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy với quy mô lớn, đồng bộ và toàn diện.

Sau sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Gia Lai còn 110 xã và 25 phường, giảm 28 đơn vị hành chính cấp huyện và 238 đơn vị hành chính cấp xã. Ở cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị giảm 36 đầu mối, đồng thời giảm 3.130 cán bộ, công chức, viên chức.

Việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW tiếp tục được đẩy mạnh với yêu cầu cao hơn, phạm vi rộng hơn. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được kiện toàn theo hướng tinh gọn, năng động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Quá trình thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị được thực hiện đúng quy định, phù hợp thực tiễn.

Sau sắp xếp, các cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác được rà soát, hoàn thiện, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo, bảo đảm vận hành thông suốt.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập được chỉ đạo quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả rõ rệt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp đã giải quyết nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với 3.395 trường hợp theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Những kết quả này khẳng định chủ trương của Trung ương là đúng đắn, phù hợp thực tiễn; đồng thời, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung cho biết: “Việc tinh gọn bộ máy được triển khai đồng bộ, quy mô lớn, tốc độ nhanh. Bộ máy mới vận hành ổn định, thông suốt ngay từ đầu, không để xảy ra khoảng trống quản lý, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp”.

Mở rộng dư địa phát triển

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ là thay đổi về cơ cấu mà còn mở ra không gian và dư địa phát triển mới cho các địa phương.

Sau sáp nhập, phường Bồng Sơn có điều kiện mở rộng không gian phát triển, tập trung vào công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với cụm công nghiệp, đồng thời phát triển du lịch và sản xuất nông - lâm nghiệp. Năm 2025, tổng thu ngân sách của phường đạt 329,664 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 126,978 tỷ đồng, cao gấp 1,43 lần chỉ tiêu được giao.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Bồng Sơn Võ Ngọc Bình, việc sáp nhập đã tạo thêm dư địa về đất đai và nguồn nhân lực, mở ra cơ hội phát triển mới. Trên cơ sở đó, địa phương xác định mục tiêu phát triển giai đoạn 2025-2030 theo hướng ổn định, bền vững, trở thành đô thị trung tâm tiểu vùng Đông Bắc của tỉnh.

Ở cấp cơ sở, nhiều địa phương cũng cho rằng việc sáp nhập không chỉ làm thay đổi quy mô diện tích, dân số mà quan trọng hơn là tạo thêm dư địa để khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển KT-XH hiệu quả.

Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu Dương Hiệp Hưng nhận định, sáp nhập không chỉ đơn thuần là mở rộng địa giới hành chính mà đã mở ra không gian phát triển mới cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo, tạo điều kiện để địa phương phát triển bền vững.

Từ thực tiễn triển khai, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả, gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung nguồn lực, có giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cơ cấu, biên chế, bố trí cán bộ.

Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực nổi trội, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ thiên tai và biến động kinh tế toàn cầu, tỉnh Gia Lai vẫn giữ vững ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Thực tiễn đó cho thấy việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý mà còn góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, chủ động bước vào giai đoạn phát triển mới.