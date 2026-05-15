Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ sinh hoạt chi bộ

(GLO)- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt đầu từ cơ sở, từ mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ. Khi chi bộ phát huy tốt vai trò giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đảng viên, đó là nền tảng quan trọng để củng cố sức chiến đấu của tổ chức Đảng trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc.

Điều lệ của Đảng nêu rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của mỗi đảng viên trong thời kỳ mới!

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở. Ảnh tư liệu minh họa

Vai trò của chi bộ

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nêu: “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp công tác chính trị, tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nắm bắt, giải quyết kịp thời tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, định hướng chính xác, kịp thời các vấn đề tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân”.

Để “nắm bắt kịp thời”, “định hướng chính xác” và “giải quyết kịp thời” về tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, một trong những biện pháp là bắt đầu từ sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ Trường THPT chuyên Hùng Vương tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phát huy truyền thống cách mạng, trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay”. Ảnh: Quang Trương

Bởi vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ là tác động, thúc đẩy, định hướng, giám sát và kiểm tra để cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ. Sinh hoạt chi bộ là trách nhiệm hết sức quan trọng của mỗi chi bộ và đảng viên.

Vai trò của chi bộ quan trọng như nói trên, cho nên việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, thông qua sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo công tác tư tưởng cho đảng viên ngay từ chi bộ và điều đó có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức về chính trị, ổn định về tư tưởng và từ đó, thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.

Điều lệ Đảng nêu: Chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân… Vì vậy xây dựng chi bộ tốt là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên; sinh hoạt chi bộ là hình thức hoạt động lãnh đạo chủ yếu của chi bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt của chi bộ là nhiệm vụ rất quan trọng, phải được làm thường xuyên, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ để giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng đảng viên, từ đó lan tỏa trong nhân dân, làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần và thực hiện hiệu quả mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực trạng tình hình sinh hoạt chi bộ

Là một đảng viên có gần 55 năm tuổi Đảng, tôi tham gia sinh hoạt chi bộ hàng trăm lần, điều đáng quan tâm là chất lượng sinh chi bộ “có vẻ như” ngày càng ít được cấp ủy quan tâm. Chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ phần lớn xuất phát từ sự chuẩn bị của chi ủy, của đồng chí bí thư chi bộ.

Nhưng một số chi ủy, chi bộ chưa chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, chế độ sinh hoạt định kỳ chưa duy trì thường xuyên, nhất là trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, chi bộ thôn, làng, tổ dân phố.

Nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ còn chung chung, đơn điệu, nghèo nàn, thiếu hấp dẫn, nặng về công tác chuyên môn và sự vụ. Vai trò lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ chưa được thể hiện rõ; tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ.

Sau những lần sáp nhập thôn, tổ dân phố, đơn vị hành chính, sự nghiệp... chi bộ cũng sáp nhập lại. Nhiều chi bộ ở thôn, làng, tổ dân phố có số đảng viên lên đến hàng trăm, nhất là các chi bộ tổ dân phố, đơn cử chi bộ mà tôi tham gia sinh hoạt có đến 120 đảng viên, đa số là đảng viên đã về nghỉ hưu, già yếu.

Nhiều lý do khác nhau dẫn đến việc tiếp cận thông tin, nhất là thông tin của các kênh chính thống thông qua môi trường số càng bị hạn chế. Cho nên việc tham gia đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ rất ít. Phần lớn các ý kiến chỉ nêu những vấn đề sự vụ, những việc sinh hoạt hàng ngày ở khu dân cư, nó không thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ.

Trong khi đó, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt của chi ủy lại rất sơ sài, điều hành các buổi sinh hoạt của bí thư rất lúng túng, không theo một trình tự, quy trình khoa học nào?

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Tại Chỉ thị 50-CT/TW năm 2025 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Ban Bí thư yêu cầu duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, thống nhất thực hiện sinh hoạt chi bộ vào ngày 3 hằng tháng; tuyệt đối không được họp chi bộ kết hợp các cuộc họp khác. Đã có nhiều quy định, hướng dẫn của các cấp ủy về công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ như việc bí thư hoặc phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết (nếu có) hoặc dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt.

Họp chi ủy (hoặc bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết (nếu có). Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng viên và cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi chi bộ...

Việc đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt theo Chỉ thị số 50-CT/TW đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ. Ảnh: N.H

Chi bộ có điều kiện gửi trước tài liệu sinh hoạt cho đảng viên để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến. Việc này không khó bởi hiện nay các ứng dụng công nghệ có thể cho phép, nhưng việc tiếp cận với công nghệ thông tin của đa số đảng viên lớn tuổi là điều bất cập.

Vấn đề lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, cơ quan, đơn vị sát với tình hình và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi tại các cuộc họp chi bộ cũng là vấn đề cần thiết.

Trong đó, cần quan tâm đến việc thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần phổ biến đến chi bộ. Đặc biệt là việc đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ và những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng nhận thức tư tưởng cho đảng viên.

Không rập khuôn, máy móc mà người chủ trì họp chi bộ cần tìm cách gợi ý, nêu vấn đề để đảng viên tham gia thảo luận. Nhất là trong tình hình không gian mạng như hiện nay, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng đưa nhiều nội dung xuyên tạc, chống phá chế độ, chống phá Đảng, nếu không có sự định hướng thì dễ bị nhận thức lệch lạc về tư tưởng chính trị.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030 nêu: “Tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của quê hương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân... thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống “diễn biến hòa bình”.

Để thực hiện điều đó, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo từ chi bộ là nhiệm vụ không thể thiếu - bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ chi bộ, từ chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ.