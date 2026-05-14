Dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tạo chuyển biến từ cơ sở

(GLO)- Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ đang trở thành động lực quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Khi đảng viên được tham gia bàn bạc, hiến kế và trực tiếp phụ trách phần việc cụ thể, nhiều nghị quyết đã bám sát thực tiễn, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần tháo gỡ những vấn đề từ cơ sở.

Từ nghị quyết đến hành động cụ thể

Tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 5-2026 của Chi bộ tổ dân phố 5 Yên Đỗ (phường Diên Hồng), nhiều vấn đề liên quan đến chỉnh trang đô thị được đưa ra thảo luận dân chủ, thẳng thắn.

Trọng tâm là vận động người dân dọc tuyến đường Tăng Bạt Hổ đóng góp kinh phí lát gạch vỉa hè, làm mương thoát nước; tuyên truyền các hộ dân trên đường Trần Khánh Dư tháo dỡ cổng ngõ, tường rào vi phạm chỉ giới để mở rộng vỉa hè.

Sinh hoạt thường kỳ tháng 5-2026 của Chi bộ tổ dân phố 5 Yên Đỗ (phường Diên Hồng). Ảnh: P.D

Ông Đỗ Hòa - Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố - cho biết: Trước mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy gửi dự thảo nghị quyết trước 3 ngày để đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến. Nhờ đó, nội dung thảo luận đi thẳng vào vấn đề, nhiều ý kiến sát thực tiễn được đưa ra để tháo gỡ khó khăn.

Sau khi thống nhất chủ trương, Chi bộ tổ dân phố 5 Yên Đỗ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Cách làm dân chủ, rõ người, rõ việc đã mang lại hiệu quả rõ nét. Trên tuyến đường Tăng Bạt Hổ, 55/55 hộ dân chấp hành di dời cổng ngõ, tường rào đúng quy định; người dân đóng góp hơn 245,5 triệu đồng (trên 82% tổng kinh phí thực hiện công trình); tại tuyến đường Trần Khánh Dư, 14/15 hộ đồng thuận tháo dỡ công trình để thi công vỉa hè và mương thoát nước.

Ở Chi bộ làng Hnáp (xã Ia Mơ), sinh hoạt chi bộ tập trung vào những vấn đề thiết thực như giảm nghèo, phát triển đảng viên và chuyển đổi phương thức sản xuất. Ông Siu Chuyên - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn - cho hay: Chi bộ có 11 đảng viên, phân công đảng viên và các chi hội đoàn thể theo dõi, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; đến nay đã có 2 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn kết nạp thời gian tới.

Đối với nhiệm vụ giảm nghèo, từng đảng viên được giao phụ trách hộ dân để nắm bắt hoàn cảnh, hướng dẫn áp dụng mô hình sản xuất phù hợp. Chi bộ đang tập trung hỗ trợ 14 hộ được cấp bò sinh sản trong năm 2026 phát triển chăn nuôi; đồng thời hướng dẫn 16 hộ có nước từ hệ thống kênh mương đưa vào chân ruộng đẩy mạnh sản xuất lúa nước.

Còn tại làng Sur A (xã Ia Ko), theo ông Kpuih Ten - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, do nhiều thanh niên đi làm ăn xa nên công tác phát triển đảng viên gặp khó khăn. Chi bộ phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú, đồng thời tuyên truyền, tạo nguồn ngay tại cơ sở.

Bên cạnh đó, Chi bộ xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, với mục tiêu giảm 8 hộ nghèo; đảng viên được phân công phụ trách từng hộ, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng từ mì, đậu sang cây có giá trị kinh tế cao hơn như cà phê.

Đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ xã Ia Ko hiện có 38 tổ chức cơ sở đảng với 707 đảng viên. Thực hiện Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW ngày 28-10-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã triển khai sinh hoạt gắn với ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ông Dương Mạnh Mẫn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - nhấn mạnh: Việc ứng dụng công nghệ số giúp tài liệu, nghị quyết, chỉ thị và thông tin thời sự được chuyển tải nhanh chóng, đầy đủ đến từng đảng viên; đồng thời hỗ trợ quản lý sinh hoạt, điểm danh, ghi nhận ý kiến phát biểu và đánh giá mức độ tham gia của đảng viên. Điểm đổi mới rõ nhất là vai trò điều hành của bí thư chi bộ khi chuyển từ nặng đọc báo cáo sang gợi mở, định hướng thảo luận.

Hướng dẫn người dân phát triển lúa nước, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh tế là một trong những nội dung trọng tâm được các chi bộ khu dân cư ở xã biên giới Ia Mơ tập trung. Ảnh: P.D

Tại xã biên giới Ia Mơ, các chi bộ đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng bám sát thực tiễn như giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ, bảo vệ rừng và giữ gìn ANTT. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trương Công Tấn cho biết: Địa phương duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện phương châm “6 rõ”; mỗi đảng viên được phân công phụ trách hộ dân để nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đồng thời, xã tăng cường sự tham gia của lực lượng đứng chân trên địa bàn và người có uy tín, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững ANTT biên giới.

Tại xã Đức Cơ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thảo luận, tập trung các vấn đề thiết thực tại địa phương; đồng thời phân công đảng ủy viên dự sinh hoạt cơ sở để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn.

Đảng bộ xã có 36 chi bộ với 1.021 đảng viên, duy trì nền nếp sinh hoạt theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò đóng góp của đảng viên. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Văn Cường, việc phát huy dân chủ giúp nghị quyết sát thực tế hơn, tạo đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.