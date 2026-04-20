Buôn làng đoàn kết làm theo lời Bác dạy

(GLO)- Ngày 19-4-2026 là tròn 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam họp tại Pleiku. Bức thư hàm chứa tư tưởng lớn về đại đoàn kết, trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, hun đúc sức mạnh nội sinh để các buôn làng vươn lên phát triển bền vững.

Đoàn viên, thanh niên trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Ảnh: Phan Lài

Tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) - nơi đặt Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, nội dung bức thư được khắc trang trọng trên một phiến đá lớn: “… Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau…”.

Những lời giản dị mà sâu sắc ấy đã nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết gắn bó, trở thành nền tảng tinh thần cho nhiều thế hệ.

Từ lời dạy của Bác đến chuyển động trong từng buôn làng

Ở tuổi 81, bà Ksor H’Blâm (làng Krông, xã Ia Mơ) vẫn xúc động mỗi khi nhắc đến thư Bác. Đi qua chiến tranh khốc liệt, bà luôn giữ vững niềm tin, sống nghĩa tình, đoàn kết theo lời Bác dạy. Không chỉ sẵn lòng hỗ trợ những hộ khó khăn bằng khoản lương hưu ít ỏi hay cho mượn đất, mượn bò làm sinh kế, bà còn tích cực vận động dân làng xóa bỏ hủ tục, phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa và chung tay bảo vệ biên giới.

Từ những cá nhân tiêu biểu, tại nhiều địa phương, tinh thần đoàn kết lan tỏa thành hành động cộng đồng. Các phong trào, cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”… được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Dấu ấn rõ nét là tại xã Ia Hiao. Từ tháng 7-2025 đến nay, 397 hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tài sản với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng để mở rộng gần 10 km đường giao thông, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Còn ở làng Kon Sơ Lăl (xã Ia Khươl), sau khi nhà rông bị sét đánh cháy, dân làng thống nhất bán số gỗ trắc còn lại được hơn 2 tỷ đồng để dựng lại nhà rông mới và tạo quỹ chung. Ông Yưuh - Già làng Kon Sơ Lăl - thông tin: Trước nhu cầu đi lại, nhất là trong những tình huống khẩn cấp, làng đã thống nhất trích quỹ mua ô tô 7 chỗ phục vụ bà con. Cùng với đó, làng đầu tư mua máy gặt lúa, máy xát gạo, máy cày… giao cho người có kỹ năng quản lý, vận hành. Những tài sản chung được đặt tại nhà rông, vừa thuận tiện sử dụng, vừa nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng.

Diện mạo nông thôn mới là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh đoàn kết. Hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ; người dân chủ động chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Đáng chú ý, trong quá trình phát triển, các giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ và phát huy. Nhiều lễ hội được tổ chức gắn với du lịch cộng đồng; các hủ tục dần được xóa bỏ, thay bằng nếp sống văn minh, tiến bộ.

Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết

Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở và dư địa tăng trưởng lớn, hướng tới trở thành cực tăng trưởng của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; đồng thời, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Sự hiện diện của hơn 40 dân tộc anh em không chỉ là đặc trưng văn hóa mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng của Gia Lai. Trong hành trình đó, giá trị từ bức thư của Bác tiếp tục lan tỏa, củng cố niềm tin và động lực phát triển.

Anh hùng LLVT nhân dân Kpă Ó (làng Bạc 1, xã Chư Prông) tin tưởng rằng khi đời sống được nâng lên, con cháu được học hành đầy đủ, tinh thần đoàn kết sẽ tiếp tục được bồi đắp, trở thành sức mạnh để buôn làng phát triển.

Cựu chiến binh phường Pleiku trò chuyện cùng học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương trước phiến đá khắc nội dung thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku năm 1946. Ảnh: Phương Dung

Thế hệ trẻ cũng đang tiếp nhận và tiếp nối giá trị ấy. Đứng trước phiến đá khắc bức thư của Bác, lắng nghe các cựu chiến binh kể lại hoàn cảnh lịch sử khi đón nhận thư, em Hồ Đình Quí Khang (lớp 10C6, Trường THPT chuyên Hùng Vương) bày tỏ quyết tâm học tập thật tốt để góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Trong dòng chảy tiếp nối, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết. Ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - cho biết: Việc học tập và làm theo thư Bác được lồng ghép vào các phong trào, hoạt động ở cơ sở. Từ năm 2006, nội dung thư Bác đã được in và chuyển đến từng thôn, làng, già làng, người có uy tín. Công tác sơ kết, đánh giá được thực hiện định kỳ, bảo đảm việc triển khai đi vào chiều sâu.

Thời gian tới, Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình hiệu quả; phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn trong giữ gìn đoàn kết, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh; đồng thời tăng cường giám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, củng cố sự đồng thuận xã hội.

Đặc biệt, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku mang ý nghĩa sâu sắc. Không chỉ tôn vinh bản sắc văn hóa, ngày hội còn tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Tại cuộc họp chỉ đạo công tác tổ chức ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định giá trị to lớn của khối đại đoàn kết các dân tộc sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính. Đây là nguồn lực quý giá cần được bảo tồn và phát huy.

Từ bức thư lịch sử đến những chuyển biến cụ thể trong đời sống hôm nay, có thể thấy một trục xuyên suốt rằng, đại đoàn kết không chỉ là giá trị tinh thần mà đã trở thành động lực phát triển, tạo nên diện mạo mới cho buôn làng, củng cố niềm tin vững chắc trong các tầng lớp nhân dân.