Chuẩn bị chu đáo cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026

(GLO)- Chiều 12-4, tại trụ sở UBND tỉnh (phường Pleiku), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và đơn vị tổ chức sự kiện về công tác chuẩn bị các hoạt động của Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I. Theo đó, Sở đã phối hợp với đơn vị tổ chức xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật và đêm hội giao lưu văn hóa các dân tộc, dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 25-4 tại Quảng trường Đại đoàn kết và khuôn viên Bảo tàng Pleiku (phường Pleiku).

Đến nay đã có 19/20 địa phương đăng ký với tổng số 661 nghệ nhân thuộc các dân tộc Bahnar, Jrai, Chăm, H're, Tày, Mông… tham gia trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc, nghề truyền thống, ẩm thực và trò chơi dân gian.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã xây dựng kịch bản, thuyết minh và bố trí lực lượng tham gia tổ chức hoạt động tham quan di tích địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946 tại khuôn viên Tỉnh ủy Gia Lai; tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại đoàn kết và dâng hoa Tượng đài Anh hùng Núp trong khuôn viên Bảo tàng Pleiku.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Huy Toàn

Song song đó, công tác trưng bày hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với các dân tộc Gia Lai đến nay đã thu thập khoảng 120-150 tư liệu, góp phần thể hiện tình cảm của Bác đối với đồng bào Tây Nguyên, cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 80 năm qua.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I có ý nghĩa quan trọng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026).

Để việc đảm bảo Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I được tổ chức trang trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ chuỗi hoạt động, hoàn thiện kịch bản chương trình nghệ thuật; đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, thu hút du khách.

Đồng thời, yêu cầu Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I cần được tổ chức theo hướng đổi mới, trong đó chú trọng xây dựng chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh. Đây không chỉ là điểm nhấn tạo sức hút cho ngày hội, mà còn là sân chơi để các nghệ nhân thể hiện bản sắc, sự sáng tạo trong đời sống văn hóa, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng 44 dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên trong đoàn khảo sát thực tế địa điểm xây dựng sân khấu chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Đại Đoàn kết. Ảnh: Huy Toàn

Trước đó, sáng 12-4, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng các thành viên trong đoàn công tác đã khảo sát thực tế địa điểm xây dựng sân khấu chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Đại Đoàn kết, nhằm đảm bảo cho công tác tổ chức sự kiện chu đáo, hiệu quả.