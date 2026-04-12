Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Chuẩn bị chu đáo cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LỆ XUÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 12-4, tại trụ sở UBND tỉnh (phường Pleiku), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và đơn vị tổ chức sự kiện về công tác chuẩn bị các hoạt động của Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I. Theo đó, Sở đã phối hợp với đơn vị tổ chức xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật và đêm hội giao lưu văn hóa các dân tộc, dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 25-4 tại Quảng trường Đại đoàn kết và khuôn viên Bảo tàng Pleiku (phường Pleiku).

Đến nay đã có 19/20 địa phương đăng ký với tổng số 661 nghệ nhân thuộc các dân tộc Bahnar, Jrai, Chăm, H're, Tày, Mông… tham gia trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc, nghề truyền thống, ẩm thực và trò chơi dân gian.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã xây dựng kịch bản, thuyết minh và bố trí lực lượng tham gia tổ chức hoạt động tham quan di tích địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946 tại khuôn viên Tỉnh ủy Gia Lai; tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại đoàn kết và dâng hoa Tượng đài Anh hùng Núp trong khuôn viên Bảo tàng Pleiku.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Huy Toàn

Song song đó, công tác trưng bày hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với các dân tộc Gia Lai đến nay đã thu thập khoảng 120-150 tư liệu, góp phần thể hiện tình cảm của Bác đối với đồng bào Tây Nguyên, cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 80 năm qua.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I có ý nghĩa quan trọng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026).

Để việc đảm bảo Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I được tổ chức trang trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ chuỗi hoạt động, hoàn thiện kịch bản chương trình nghệ thuật; đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, thu hút du khách.

Đồng thời, yêu cầu Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I cần được tổ chức theo hướng đổi mới, trong đó chú trọng xây dựng chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh. Đây không chỉ là điểm nhấn tạo sức hút cho ngày hội, mà còn là sân chơi để các nghệ nhân thể hiện bản sắc, sự sáng tạo trong đời sống văn hóa, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng 44 dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên trong đoàn khảo sát thực tế địa điểm xây dựng sân khấu chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Đại Đoàn kết. Ảnh: Huy Toàn

Trước đó, sáng 12-4, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng các thành viên trong đoàn công tác đã khảo sát thực tế địa điểm xây dựng sân khấu chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Đại Đoàn kết, nhằm đảm bảo cho công tác tổ chức sự kiện chu đáo, hiệu quả.

Đánh giá bài viết

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực

Thời sự

(GLO)- Trước những dự báo về biến động kinh tế toàn cầu và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, phát huy nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Gỡ điểm nghẽn, thúc tăng trưởng các xã khu vực Phù Mỹ

Thời sự

(GLO)- Chiều 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với 7 xã khu vực Phù Mỹ gồm: Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam và Phù Mỹ Bắc nhằm rà soát kết quả công tác quý I, đồng thời yêu cầu điều chỉnh kịch bản tăng trưởng cho thời gian tới.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

Thời sự

(GLO)- Tại buổi làm việc với 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc vào ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

Thời sự

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với 6 xã, phường gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Nhơn Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm 2026.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

Thời sự

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và đi thăm, đánh giá một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do ASISOV triển khai thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra nhiệm vụ phát triển KT-XH tại 5 xã phía Đông

Thời sự

(GLO)- Chiều 7-4, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng và Preah Vihear

Thời sự

(GLO)- Chiều 7-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).

Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

Thời sự

(GLO)- Ngày 6-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã làm việc với 9 xã phía Tây tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-4, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

