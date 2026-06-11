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Thời sự

Quy định mới về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VGP News, DN&CL)

(GLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 30/2026/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 24-7-2026.

Quyết định gồm 4 chương, 18 điều, quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục xin phép tổ chức, xin chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai.

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Các nhà khoa học dự Hội thảo quốc tế "Những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh" tại Sáng 1-6, tại ICISE (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Ảnh: ICISE

Đáng chú ý, Quyết định này cũng nêu rõ 15 loại hoạt động không thuộc phạm vi điều chỉnh và thực hiện theo quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước. Các hoạt động này bao gồm một số nhóm như hội nghị cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hoạt động của các cơ quan trung ương, tổ chức chính trị - xã hội; các sự kiện nội bộ doanh nghiệp, hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư; cùng một số loại hình sự kiện, lễ nghi, đào tạo, họp báo và hoạt động có yếu tố nước ngoài khác…

Về nguyên tắc, việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Quyết định nghiêm cấm tổ chức các sự kiện có nội dung tuyên truyền chống phá, xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc gia; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; gây phương hại đến quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với các đối tác; kích động chiến tranh, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo, lãnh tụ; phân biệt chủng tộc; vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; kích động bạo lực và các hành vi gây hại cho xã hội.

Về thẩm quyền, Quyết định phân cấp cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn về đối ngoại tại địa phương trong việc cho phép tổ chức hoặc chủ trương đăng cai, tùy theo tính chất, quy mô và đối tượng tham dự.

Một số hội nghị đặc biệt như có thành phần cấp Bộ trưởng trở lên, liên quan an ninh, chủ quyền hoặc kiến nghị sửa đổi chính sách, pháp luật sẽ không được phân cấp thẩm quyền.

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