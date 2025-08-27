Danh mục
Khai mạc hội thảo quốc tế về Sinh học hệ gen Việt Nam lần thứ 2

AN NHIÊN
(GLO)- Sáng 27-8, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp với Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khai mạc hội thảo quốc tế về Sinh học hệ gen Việt Nam lần thứ 2-năm 2025 (VICGB 2025).

Hội thảo thu hút hơn 70 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 11 quốc gia trên thế giới tham dự.

gen-h-z6949146457640-31c0fa07691d98259c14c05581748bd6.jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: A.N

Với chủ đề “Vượt ra ngoài bộ gen: Kỷ nguyên omics và những tác động của nó”, VICGB 2025 hướng đến việc thúc đẩy nghiên cứu về bộ gen tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng để tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Hội thảo diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29-8, hướng đến việc khai thác dữ liệu nghiên cứu omics nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu cấp bách trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và y học.

gen-h-z6949146399428-6a4fe322450f7d6c92c97e7a95ecfc8a-2268.jpg
Các giáo sư, nhà khoa học trao đổi bên lề hội thảo. Ảnh: A.N

Hội thảo có gần 40 báo cáo khoa học được trình bày tại phiên toàn thể và các phiên song song, tập trung vào các chủ đề chính: Omics trong nghiên cứu động vật và con người; omics trong nghiên cứu vi sinh vật; omics trong nghiên cứu thực vật; tin sinh học và trí tuệ nhân tạo trong sinh học.

Bộ gen, toàn bộ thông tin di truyền của một sinh vật hay virus từ lâu đã là chìa khóa giúp nhân loại hiểu sâu hơn về thế giới sinh học và giải quyết các vấn đề liên quan. Sự ra đời của công nghệ giải trình tự thế hệ mới (high-throughput sequencing) đã mở ra kỷ nguyên omics (tổng thể các yếu tố cụ thể trong một tế bào, mô hoặc sinh vật-PV), nơi nghiên cứu không chỉ dừng lại ở gen mà còn mở rộng ra toàn bộ các phân tử sinh học và mối liên hệ giữa chúng.

Nhờ các công cụ tin sinh học hiện đại, giới khoa học có thể xử lý khối dữ liệu khổng lồ với độ chính xác cao, từ đó ứng dụng vào y học, nông nghiệp, công nghiệp và bảo vệ môi trường. Đây là thời kỳ bùng nổ của khoa học, nơi dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và tin sinh học kết hợp để thúc đẩy y học chính xác, nông nghiệp bền vững và phát triển công nghệ sinh học.

Hội thảo là diễn đàn kết nối các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp, từ đó mở rộng mạng lưới omics Việt Nam, làm tiền đề cho việc thành lập Hiệp hội Omics Việt Nam trong tương lai, thúc đẩy các nghiên cứu thế hệ mới phục vụ khoa học, giáo dục, đào tạo và công nghiệp.

gen-h-z6949146399644-45e751e6cd250c9418d70100b1b7bbe1.jpg
Các giáo sư, nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm sau phiên khai mạc hội thảo. Ảnh: A.N

Trước thềm VICGB 2025, ngày 26-8, tại ICISE cũng diễn ra khóa huấn luyện thực hành tin sinh học tiền hội thảo. Cụ thể, phiên sáng tập trung vào dữ liệu giải trình tự từ các nền tảng Nanopore và PacBio; trong khi phiên chiều hướng dẫn phân tích dữ liệu proteomics với phần mềm PEAKS Studio. Khóa huấn luyện giúp học viên nắm bắt toàn diện từ thiết kế thí nghiệm, quy trình xử lý dữ liệu đến các bước phân tích chuyên sâu trong lĩnh vực.

