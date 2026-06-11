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Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

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VÕ HƯỜNG
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(GLO)- Chiều 11-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đến thăm và làm việc tại Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như những tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các địa phương và doanh nghiệp của Nhật Bản trong thời gian tới.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Ảnh: Minh Hoàng

Theo đó, sau sáp nhập, Gia Lai là địa phương có diện tích tự nhiên lớn thứ hai cả nước, với nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, nhiều thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư đã được cắt giảm, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư tại tỉnh.

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Các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: Minh Hoàng

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Trong quá trình thu hút đầu tư, Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng mà Gia Lai mong muốn thúc đẩy hợp tác lâu dài, thực chất và hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Gia Lai tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng xanh, logistics và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tỉnh cũng mong muốn Nhật Bản hỗ trợ trong việc chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hợp tác, trao đổi giảng viên, sinh viên giữa các trường đại học.

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Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Minh Hoàng

Ngài Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là những nỗ lực của tỉnh trong công tác xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Gia Lai với các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức của Nhật Bản trong thời gian tới.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác tích cực đã đạt được, ngài Đại sứ mong muốn tỉnh Gia Lai tiếp tục có những chính sách cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động hiệu quả tại địa phương, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tặng quà cho ngài Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: Minh Hoàng

Qua thực tế khảo sát tại một số doanh nghiệp, ngài Đại sứ đề nghị tỉnh Gia Lai có phương án nâng cấp, mở rộng Cảng Quy Nhơn nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, góp phần tạo môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

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