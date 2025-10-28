Gia Lai hợp tác đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực với TP. Ashikaga (Nhật Bản)

Tin nhanh đầu ngày
+ Gia Lai hợp tác đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực với thành phố Ashikaga (Nhật Bản)
+ Luyện tập cơ động lực lượng, phương tiện phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.
+ Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực
+ Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông
+ Gia Lai giành 11 huy chương ở Giải Điền kinh người khuyết tật quốc gia
Nhịp sống hôm nay
+ Cảnh sát Giao thông dùng xe đặc chủng mở đường đưa thai phụ đi cấp cứu
Sắc màu Việt: Lễ cúng lúa mùa của làng Dun De
Sống khỏe: Tác hại của việc ăn hàu sống
Thời tiết hôm nay: Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to