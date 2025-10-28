Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai hợp tác đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực với TP. Ashikaga (Nhật Bản)

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Gia Lai hợp tác đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực với thành phố Ashikaga (Nhật Bản); Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực; Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông...
01:59

Tin nhanh đầu ngày

+ Gia Lai hợp tác đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực với thành phố Ashikaga (Nhật Bản)

+ Luyện tập cơ động lực lượng, phương tiện phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.

+ Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

+ Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho học sinh trung học phổ thông

+ Gia Lai giành 11 huy chương ở Giải Điền kinh người khuyết tật quốc gia

13:05

Nhịp sống hôm nay

+ Cảnh sát Giao thông dùng xe đặc chủng mở đường đưa thai phụ đi cấp cứu

15:02

Sắc màu Việt: Lễ cúng lúa mùa của làng Dun De

18:08

Sống khỏe: Tác hại của việc ăn hàu sống

20:15

Thời tiết hôm nay: Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to

