Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Việt

(GLO)- Chiều 13-6, tại TP. Seoul (Hàn Quốc) đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Việt (KOVECA).

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Gia Lai có ông Kwon Sung-Taek - Chủ tịch KOVECA.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai và KOVECA chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Hải

KOVECA là tổ chức kết nối hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Trong đó, quy tụ nhiều doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, bất động sản, du lịch, hàng không, truyền thông, công nghệ, năng lượng, y tế, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp văn hóa.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao vai trò của KOVECA trong kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn được tìm hiểu sâu hơn trên từng ngành, lĩnh vực, dự án mà các doanh nghiệp của KOVECA đang triển khai thực hiện phù hợp với tiềm năng, thế mạnh mà tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư như: du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch biển, du lịch golf, công nghiệp văn hóa, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng thương mại và dịch vụ…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng cho biết, Gia Lai hiện là tỉnh có diện tích lớn thứ hai của Việt Nam, trải dài từ vùng duyên hải đến cao nguyên và còn nhiều dư địa để phát triển.

Ông Kwon Sung-Taek - Chủ tịch KOVECA (bìa trái) và các doanh nghiệp tham dự buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Thời gian qua, Gia Lai đã đẩy mạnh thu hút đầu tư, với nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào địa bàn. Hiện có 7 doanh nghiệp Hàn Quốc đang triển khai các dự án trên các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc; thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Qua buổi làm việc, tỉnh Gia Lai mong muốn KOVECA sẽ quan tâm, ưu tiên để kết nối các doanh nghiệp của Hiệp hội đến Gia Lai tìm hiểu, nghiên cứu tiềm năng, lĩnh vực mà tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên phải) trao quà lưu niệm cho Chủ tịch KOVECA. Ảnh: Đức Hải

Ông Kwon Sung-Taek - Chủ tịch KOVECA cũng đánh giá cao những tiềm năng của tỉnh Gia Lai; trong đó, có nhiều lĩnh vực đang được các doanh nghiệp của Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Việt đầu tư hiệu quả ở Việt Nam.

Với những cơ chế, chính sách thông thoáng của tỉnh Gia Lai, thời gian tới, KOVECA sẽ kết nối với các doanh nghiệp để sang nghiên cứu thị trường trên những lĩnh vực mà tỉnh đang thu hút đầu tư.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã làm việc với Công ty Jeju Semiconductor. Đây là doanh nghiệp công nghệ cao của Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm bán dẫn, IoT, công nghiệp điện tử và các ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 6 từ phải sang) làm việc với Công ty Jeju Semiconductor. Ảnh: Đức Hải

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về khả năng nghiên cứu đầu tư các dự án công nghệ cao. Trong đó, định hướng hợp tác ưu tiên đề xuất nghiên cứu đầu tư của Jeju Semiconductor tại Gia Lai về công nghiệp điện tử và bán dẫn; trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D); trung tâm dữ liệu và AI; đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao; chuyển đổi số và phát triển hạ tầng số; công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao.