(GLO)- Phát biểu tại Diễn đàn xúc tiến đầu tư do Tập đoàn FLC phối hợp tổ chức tại Hàn Quốc vào chiều 12-6, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, tinh thần xuyên suốt Gia Lai theo đuổi trong kêu gọi, xúc tiến đầu tư là “Cùng chia sẻ cơ hội - Cùng kiến tạo giá trị - Cùng phát triển bền vững”.

Tham dự Diễn đàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc trên các lĩnh vực: bất động sản, hàng không và du lịch nghỉ dưỡng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ trái sang) và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc tham gia Diễn đàn. Ảnh: Đức Hải

Diễn đàn là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình Quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc năm 2026 do Tập đoàn FLC phối hợp với các đối tác Hàn Quốc tổ chức với chủ đề: “Hệ sinh thái FLC: Khai mở cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam, bất động sản, hàng không và du lịch nghỉ dưỡng” để kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc trong hợp tác đầu tư.

Phát biểu tại Diễn đàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã giới thiệu tới cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc về tỉnh Gia Lai với không gian phát triển rộng lớn, giàu tiềm năng và sẵn sàng cho những hợp tác quốc tế sâu rộng.

Trong đó, Gia Lai sở hữu những lợi thế khác biệt mà không nhiều địa phương có được. Đó là sự hội tụ của biển xanh, đại ngàn Tây Nguyên và những giá trị văn hóa di sản đặc sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Đức Hải

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã và đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để biến tiềm năng thành cơ hội đầu tư và kinh doanh thực sự. Trong đó, xác định Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế chiến lược, là đối tác ưu tiên hàng đầu trong hợp tác du lịch và đầu tư.

Hiện tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn FLC và các hãng bay, đơn vị lữ hành để xúc tiến mở các chuyến bay charter kết nối trực tiếp Seoul - Quy Nhơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ đến với Gia Lai như một điểm đầu tư giàu triển vọng, mà sẽ trở thành những đối tác đồng hành để xây dựng một hệ sinh thái du lịch hiện đại, đẳng cấp quốc tế.

Đồng chí khẳng định, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của địa phương. Tinh thần xuyên suốt mà Gia Lai theo đuổi trong kêu gọi, xúc tiến đầu tư là “Cùng chia sẻ cơ hội - Cùng kiến tạo giá trị - Cùng phát triển bền vững”.

Tại phiên thảo luận giữa các chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực bất động sản, hàng không và du lịch nghỉ dưỡng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đã trao đổi, làm rõ thêm quan điểm, định hướng cùng những cơ chế, chính sách thông thoáng trong khuôn khổ pháp luật để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương.

Các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa FLC Hotels & Resorts với HanaTour Service Inc. Ảnh: Đức Hải

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã chứng kiến Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Bamboo Airways (Việt Nam) với Công ty RAKSO Holdings Co.,Ltd. (Hàn Quốc), FLC Hotels & Resorts (Việt Nam) với Công ty HanaTour Service Inc (Hàn Quốc); Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển toàn diện sản phẩm thẻ hội viên Quốc tế giữa FLC Biscom (Việt Nam) và Công ty DATRIP (Hàn Quốc).