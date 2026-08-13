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Liên minh HTX tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030

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(GLO)- Sáng 12-8, tại phường Quy Nhơn Nam, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030.

Trong giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh có 827 HTX. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Trong đó, 2 HTX được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 5 HTX được tặng cờ thi đua của Liên minh HTX Việt Nam và 11 HTX được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng được các cấp khen thưởng, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”. Đáng chú ý, 6 sản phẩm của 6 HTX được tôn vinh sản phẩm tiêu biểu và trao giải thưởng Mai An Tiêm lần thứ nhất năm 2024. 3 HTX đạt 5 giải thưởng Ngôi sao HTX Việt Nam - CoopStar Awards năm 2024 và 2025.

Tại hội nghị, Liên minh HTX tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026-2030 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hoạt động hiệu quả; xây dựng Liên minh HTX tỉnh Gia Lai vững mạnh, thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững”.

Phong trào đề ra 5 chỉ tiêu cụ thể, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10-10,5%.

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Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 HTX có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Hoàng Vũ

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao bằng khen của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam cho 1 tập thể, 3 cá nhân; trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 HTX có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” cho 28 cá nhân; trao giải thưởng Ngôi sao HTX năm 2026 cho 2 HTX và giải thưởng Sản phẩm tiêu biểu của HTX năm 2026 cho 4 HTX có sản phẩm đạt giải.

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