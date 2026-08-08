Sale 8-8 giảm đến 90%: Làm sao biết món hàng thực sự rẻ?

(GLO)- Hàng loạt sản phẩm được quảng cáo giảm sâu trong dịp sale 8-8, có nơi đưa mức giảm đến 90%. Tuy nhiên, con số giảm giá lớn chưa chắc đồng nghĩa người mua đang có được mức giá tốt. Vậy làm thế nào để nhận biết món hàng thực sự rẻ?

Trong những đợt mua sắm trực tuyến lớn, người tiêu dùng dễ bắt gặp các thông báo như “giảm 50%”, “sale 70%” hay “giảm đến 90%”. Để tránh bị hấp dẫn bởi tỷ lệ giảm giá, điều đầu tiên cần quan tâm là giá thực tế phải trả, thay vì chỉ nhìn giá gạch ngang.

Người tiêu dùng nên so sánh giá sản phẩm tại nhiều nơi và kiểm tra mức giá thực tế trước khi mua hàng trong các đợt sale lớn. Ảnh minh họa: ChatGPT

Kiểm tra giá trước ngày sale

Người mua nên tìm hiểu sản phẩm được bán với giá bao nhiêu trong những ngày hoặc tuần trước đó. Chẳng hạn, sản phẩm được giới thiệu giảm từ 1 triệu đồng xuống 500.000 đồng chưa chắc đã thực sự giảm một nửa nếu trước đợt sale, mức giá bán phổ biến đã ở khoảng 550.000-600.000 đồng.

Việc theo dõi lịch sử giá đặc biệt cần thiết với điện thoại, máy tính, đồ điện tử, điện gia dụng và những mặt hàng có giá trị cao.

So sánh cùng sản phẩm tại nhiều nơi

Trước khi chốt đơn, nên tìm sản phẩm tại một số cửa hàng hoặc gian hàng khác. Khi so sánh cần chú ý đúng model, phiên bản, dung lượng, kích cỡ, xuất xứ và chế độ bảo hành. 1 sản phẩm được quảng cáo “giảm 50%” vẫn có thể đắt hơn giá bán bình thường của cùng sản phẩm tại 1 nơi khác.

Đừng quên voucher và phí vận chuyển

Giá hiển thị hấp dẫn đôi khi chỉ đạt được khi người mua sử dụng đồng thời mã giảm giá của cửa hàng, mã của sàn, ưu đãi thanh toán hoặc đáp ứng giá trị đơn hàng tối thiểu.

Do đó, nên đưa sản phẩm đến bước thanh toán, áp dụng những ưu đãi mình thực sự đủ điều kiện nhận rồi kiểm tra tổng số tiền cuối cùng phải trả, bao gồm cả phí vận chuyển và các khoản phát sinh.

Giảm đến 90% có được phép?

Một điểm mới đáng chú ý là từ ngày 26-6-2026, Nghị định số 239/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực và đã bãi bỏ Điều 6, Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, vốn quy định hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

Vì vậy, không nên căn cứ quy định cũ về mức giảm tối đa 50% để kết luận một sản phẩm quảng cáo “giảm 70%” hay “giảm 90%” là vi phạm.

Người bán vẫn phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh minh họa: ChatGPT

Tuy nhiên, người bán vẫn phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 nghiêm cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, không chính xác về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và nội dung, đặc điểm giao dịch.

Do đó, mức giảm 90% tự nó không chứng minh món hàng thực sự rẻ. Trước khi bấm “đặt hàng”, người mua nên kiểm tra giá trước sale, so sánh cùng sản phẩm ở nhiều nơi, tính tổng số tiền phải thanh toán; đồng thời xem kỹ nguồn gốc hàng hóa, uy tín người bán, bảo hành và chính sách đổi trả.