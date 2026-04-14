Áp dụng chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng: Lợi ích cho người tiêu dùng và doanh nghiệp

(GLO)- Việc tăng thêm thời gian thực hiện và mở rộng phạm vi được thụ hưởng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% đã tác động sâu rộng đến nhiều ngành, lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp và người dân.

Giảm thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Khác với các đợt giảm thuế trước đây, chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 đến hết ngày 31-12-2026) mang tính bứt phá hơn về cả thời gian lẫn đối tượng áp dụng.

Theo Thuế tỉnh, thời hạn thực hiện chính sách lần này kéo dài hơn và có nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ (HHDV) mới được bổ sung vào diện giảm thuế như: Sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin; kinh doanh vận tải, logistics, thương mại hàng hóa và dịch vụ khác…

Đặc biệt, trước biến động tăng của giá xăng dầu kéo theo giá hầu hết mặt hàng trên thị trường tăng cao, tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, Chính phủ đã quyết định từ ngày 26-3 đến hết ngày 15-4-2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Đồng thời, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng vừa không phải kê khai, tính nộp thuế VAT, vừa được khấu trừ thuế VAT đầu vào.

Chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng giúp người dân giảm bớt chi phí mua sắm, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Ảnh: T.S

Để chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân và doanh nghiệp (DN), ngay sau khi Nghị định số 174/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, Thuế tỉnh đã nhanh chóng rà soát, xác định nhóm DN và HHDV phát sinh thuộc diện được giảm thuế; đồng thời kết nối thông tin và tư vấn hướng dẫn DN để chủ động thực hiện.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Thuế tỉnh - cho hay: Hiện ứng dụng tra cứu các loại HHDV thuộc diện giảm, miễn thuế đã được cài đặt trên cổng giao tiếp điện tử của ngành Thuế tỉnh.

Điều này giúp DN dễ dàng tra cứu, đối chiếu với hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam để xác định mã sản phẩm HHDV, nhận biết HHDV thuộc diện giảm hay không được giảm 2% thuế VAT. Thuế tỉnh cũng đã tích cực tư vấn, hướng dẫn các DN áp dụng đúng quy định.

Chính sách mang lại lợi ích kép

Trong số hơn 200 nhóm hàng với khoảng 22.000 mã hàng đang bày bán tại Co.opmart Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), có đến 150 nhóm hàng thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình, may mặc, văn phòng phẩm… với khoảng 20.000 mặt hàng đang áp dụng thuế suất thuế VAT 8%.

Khi mua hàng, tên chủng loại sản phẩm hàng hóa, thuế suất VAT 8% đều thể hiện rất rõ trên hóa đơn gửi đến người tiêu dùng. Ngoài ra, Co.opmart Quy Nhơn còn thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá trực tiếp trên giá bán đối với nhiều mặt hàng.

Ông Nguyễn Danh Nhân - Giám đốc Co.opmart Quy Nhơn - cho biết: “Với chính sách giảm 2% thuế VAT, cộng với các chương trình khuyến mãi, giảm giá mà Co.opmart Quy Nhơn áp dụng đã giúp người dân giảm bớt chi phí mua sắm, kích thích tiêu dùng; đồng thời giúp siêu thị đảm bảo được kế hoạch kinh doanh”.

Thường xuyên mua sắm hàng hóa tại Co.opmart Quy Nhơn, chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: Việc giảm thuế VAT giúp gia đình tôi tiết kiệm được một khoản chi tiêu hằng tháng. Điều này thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh thu nhập không thay đổi, nhưng giá cả hàng hóa biến động theo chiều hướng gia tăng.

Chính sách giảm 2% thuế thuế giá trị gia tăng giúp Nhà máy may Phù Mỹ giảm chi phí đầu vào, thúc đẩy phát triển sản xuất. Ảnh: T.S

Chính sách về thuế liên quan đến lĩnh vực xăng dầu cũng được nhiều đơn vị kinh doanh xăng dầu áp dụng, trong đó, Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai đã quán triệt đến 67 thương nhân nhượng quyền và 4 thương nhân phân phối cùng 114 cửa hàng bán lẻ xăng trên phạm vi toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Công ty - cho biết: Công ty đã đầu tư lắp đặt các trụ bơm điện tử thế hệ mới, chuẩn hóa nhận diện thương hiệu và áp dụng triệt để mô hình 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng tốt nhất.

Các cửa hàng đều có hệ thống camera giám sát và tự động hóa dữ liệu xuất bán, giúp công ty tối ưu hóa cung cách phục vụ của nhân viên, đảm bảo tính công khai, tạo niềm tin vững chắc cho khách hàng.

Dưới góc độ là DN sản xuất, ông Nguyễn Thành An - Giám đốc Nhà máy May Phù Mỹ - cho rằng: Đối với ngành sản xuất, nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản phẩm, việc giảm thuế VAT giúp DN giảm thiểu chi phí đầu vào, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.