Quản lý chặt, chống thất thu thuế khai thác khoáng sản

(GLO)- Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa cơ quan thuế và các sở, ngành, địa phương, công tác quản lý, chống thất thu thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt kết quả cao, góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách.

Phối hợp chặt chẽ

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 2-2-2026 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các văn bản, kịp thời thay thế, bãi bỏ các văn bản trước đây liên quan đến hoạt động khoáng sản, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định liên quan đến việc cấp phép, khai thác khoáng sản và công tác quản lý, thu thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Mỏ cát xây dựng ở khu vực sông Côn (thuộc địa bàn xã Tây Sơn) đã được tỉnh cấp phép khai thác phục vụ cho các công trình trọng điểm. Ảnh: T.Sỹ

Ông Trương Bá Vinh - Trưởng Phòng Địa chất và Khoáng sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) - cho hay: Tất cả thông tin, cơ sở dữ liệu về vị trí, trữ lượng của 181 mỏ cát hỗn hợp, đất, đá… đang hoạt động, kèm theo danh sách 160 DN được cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đều đã được chúng tôi gửi đến Thuế tỉnh, giúp cơ quan thuế thực hiện quản lý, thu đúng, thu đủ các sắc thuế trên lĩnh vực này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường còn phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống giám sát thống nhất (tích hợp dữ liệu camera, trạm cân, trang web GIS khoáng sản) để kiểm soát sản lượng khai thác thực tế theo thời gian thực.

Đồng thời, tiếp nhận dữ liệu sản lượng khai thuế, phí từ cơ quan thuế để đối chiếu, xác định các trường hợp sản lượng kê khai không phù hợp với giấy phép khai thác hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Từ những thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng đó, Thuế tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế và đưa vào sử dụng ứng dụng bản đồ mỏ khoáng sản trên phạm vi toàn tỉnh, công khai toàn bộ thông tin về vị trí từng mỏ, loại khoáng sản, trữ lượng và thời hạn khai thác; sản lượng khai thác khoáng sản đã khai thuế và số thuế mà DN đã nộp hoặc còn nợ. Các DN và các sở, ngành, địa phương có thể truy cập, cùng tham gia giám sát, giúp công tác quản lý thuế, chống thất thu trên lĩnh vực này hiệu quả hơn.

Các đội thuế cơ sở cũng tích cực phối hợp với ngành chức năng của các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; đồng thời đôn đốc DN thực hiện nghĩa vụ thuế. Những thông tin liên quan đến việc DN chấp hành nghĩa vụ thuế đã được cơ quan thuế gửi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ sở để tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cấp phép, gia hạn hoặc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Hiệu quả rõ rệt

Nhờ sự hợp tác và hỗ trợ từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị khác, công tác quản lý, thu thuế và chống thất thu lĩnh vực khai thác khoáng sản đạt hiệu quả.

Cơ quan Thuế tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế cấp quyền khai thác khoáng sản trên môi trường điện tử. Ảnh: T.Sỹ

5 tháng đầu năm 2026, Thuế tỉnh đã thu 82,4 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đạt 55% dự toán cả năm được HĐND tỉnh giao (150 tỷ đồng), bằng 103% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này không chỉ có ý nghĩa về mặt con số mà còn góp phần quan trọng vào việc tiết kiệm, chống lãng phí tài nguyên, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Đây cũng là nền tảng để tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, củng cố niềm tin cho các DN chân chính đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Xác định dư địa thu thuế trong lĩnh vực khoáng sản vẫn còn lớn, ngành Thuế tỉnh đang siết chặt các giải pháp quản lý, đảm bảo thu đúng, thu đủ, bổ sung vào ngân sách nhà nước.

Ông Trần Quang Thành - Phó Trưởng Thuế tỉnh - cho biết: Thời gian tới, Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND cấp xã kiểm tra, đối chiếu nghiêm ngặt sản lượng kê khai nộp thuế với sản lượng được cấp phép.

Đối với các trường hợp chây ỳ, nợ đọng tiền thuế và phí, cơ quan thuế sẽ thiết lập hồ sơ, cung cấp thông tin đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi hoặc không gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.

Riêng các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, ngành thuế sẽ hoàn thiện hồ sơ và chuyển tin báo sang cơ quan CA phục vụ cho công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.