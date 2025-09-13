Thuế cơ sở 1: Quản lý, thu thuế và chống thất thu hiệu quả

(GLO)- Thu được hơn 1.553 tỷ đồng trong 8 tháng, đạt 91,7% dự toán năm 2025, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, Thuế cơ sở 1 đang dẫn đầu toàn tỉnh Gia Lai về hiệu quả thu ngân sách.

Đằng sau kết quả này là quá trình áp dụng mô hình quản lý thuế theo hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, kết hợp với việc đẩy mạnh chuyển đổi số và siết chặt kỷ cương trong quản lý, thu ngân sách.

Quản lý thuế địa bàn 5 phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và xã đảo Nhơn Châu với hơn 5.300 DN và gần 10.000 hộ kinh doanh, Thuế cơ sở 1 phải đối mặt với áp lực thu ngân sách lớn nhất tỉnh - dự toán hơn 1.695 tỷ đồng.

Thuế cơ sở 1 kiểm tra việc xuất, lưu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ người nộp thuế, tạo nguồn thu bền vững

Thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đầu năm 2025, Thuế cơ sở 1 đã rà soát, nắm chắc danh sách các DN, hộ kinh doanh và các khoản thu; phân tích, đánh giá các nguồn thu và khả năng thu, từ đó xây dựng và triển khai biện pháp quản lý, thu thuế phù hợp. Thay vì chỉ tập trung vào việc thu, Thuế cơ sở 1 còn tích cực hỗ trợ để người nộp thuế (NNT) phát triển sản xuất kinh doanh và tránh những sai phạm không đáng có, từ đó tạo nguồn thu ổn định và lâu dài.

Ông Phan Công Hòa, Phó Trưởng Thuế cơ sở 1, chia sẻ: “Không ngồi chờ NNT hỏi rồi mới trả lời, mà ngay khi có dự thảo các chính sách hỗ trợ thuế, chúng tôi đã chủ động rà soát, phân loại đối tượng để thông tin kịp thời. Các ứng dụng công nghệ thông tin được chúng tôi khai thác tối đa, phục vụ công tác tuyên truyền, đưa chính sách hỗ trợ của Nhà nước vào cuộc sống. Ngoài gửi thư ngỏ, chúng tôi còn tổ chức các hội nghị để tư vấn, hướng dẫn NNT thực hiện thủ tục nhanh chóng, đảm bảo tối đa quyền lợi của họ”.

Cách thức chủ động tiếp cận, hỗ trợ NNT đã mang lại hiệu quả rõ rệt, được cộng đồng DN đánh giá cao. Nhờ được cơ quan thuế tư vấn, hướng dẫn tận tình, chỉ sau một thời gian ngắn, Công ty TNHH Nội thất Suntoue (khu vực 8, phường Quy Nhơn Tây - chuyên sản xuất các mặt hàng từ gỗ xuất khẩu) đã hoàn tất hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu với số tiền hơn 6 tỷ đồng. “Số tiền này như một liều thuốc trợ lực quý giá, giúp chúng tôi duy trì đơn hàng và tạo việc làm ổn định cho người lao động” - đại diện Công ty cho biết.

Không chỉ vậy, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, Thuế cơ sở 1 đã lập 3 tổ công tác đến các phường, xã mới để hỗ trợ người dân và DN. Đồng thời, vận hành tốt cơ chế “một cửa” tại trụ sở, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục liên quan đến thuế, giúp giảm tối đa thời gian và chi phí đi lại cho NNT, giải quyết nhanh những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế.

Quản lý tốt, thu thuế hiệu quả

Cùng với việc hỗ trợ NNT, Thuế cơ sở 1 chủ động rà soát lại nguồn thu, sắc thuế, tính toán nguồn phát sinh, nguồn thu còn nhiều tiềm năng gắn với từng biện pháp quản lý, thu thuế.

Đặc biệt, Thuế cơ sở 1 lấy nền tảng hóa đơn điện tử làm trung tâm, từ đó phát huy các ứng dụng phục vụ hiệu quả công tác giám sát hồ sơ khai thuế và thúc đẩy mô hình “quản lý mở - công khai toàn bộ”, nhằm tạo lập môi trường quản lý thuế văn minh, hiện đại đảm bảo thu đúng, thu đủ. Những trường hợp đã được cảnh báo, nhắc nhở, tư vấn hướng dẫn nhiều lần nhưng vẫn vi phạm Luật Quản lý thuế sẽ được xử lý nghiêm.

Nhiều hộ kinh doanh tự giác đến cơ quan thuế để thông tin về việc áp dụng hóa đơn điện tử. Ảnh: T.Sỹ

Thuế cơ sở 1 cũng đã công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các ý kiến phản ánh của NNT liên quan đến việc thực hiện hồ sơ, thủ tục, công tác quản lý, thu thuế, thái độ phục vụ của công chức thuế. Tất cả thông tin đều được công khai, minh bạch để các cấp, ngành và NNT cùng giám sát. Điều này đã gia tăng niềm tin của NNT đối với cơ quan thuế và sự hỗ trợ của Nhà nước, từ đó nỗ lực đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách.

Chính quyền các phường, xã đánh giá rất cao cách làm của ngành thuế, nên tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp quản lý, thu thuế, chống thất thu thuế tại địa phương. Đây cũng là nét mới nổi bật của Thuế cơ sở 1 so với nhiều đơn vị khác trong ngành, sau khi tỉnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Với những nỗ lực toàn diện này, Thuế cơ sở 1 đã thu được hơn 1.553 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2025, đạt 91,7% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này không chỉ khẳng định sự đúng đắn, hiệu quả từ việc lấy NNT làm trung tâm phục vụ, mà còn cho thấy khả năng Thuế cơ sở 1 sẽ sớm về đích dự toán thu ngân sách năm 2025.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Thuế cơ sở 1, cho biết: Với mục tiêu vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN phát triển sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước, chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đảm bảo tối đa quyền lợi cho NNT. Cùng với đó là động viên, nhắc nhở, cảnh báo, giúp NNT tránh những sai phạm, tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy nền tảng hóa đơn điện tử làm trung tâm phát triển các ứng dụng phục vụ hiệu quả quản lý, thu đúng, thu đủ và ngăn chặn tối đa tình trạng gian lận, trốn thuế.