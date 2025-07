Dốc sức hoàn thành dự toán thu thuế nội địa

Vì vậy, các cơ quan chức năng đang dốc toàn lực để hoàn thành dự toán thu thuế nội địa.

Có 11/17 khoản thu chính đạt và vượt

Công tác thu thuế nội địa 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đã thu được 13.379 tỷ đồng (Bình Định 9.794 tỷ đồng, Gia Lai cũ 3.585 tỷ đồng), đạt 58,7% so với dự toán, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2024. Có 11/17 khoản thu chính đạt và vượt 50% dự toán do HĐND tỉnh giao. Tuy vậy, đối chiếu kết quả thu với tổng dự toán thuế nội địa năm 2025 (22.775 tỷ đồng), số thu cần phải thực hiện thời gian tới còn đến 9.396 tỷ đồng. Áp lực này càng gia tăng khi tỉnh còn đặt mục tiêu thu vượt 5% dự toán để tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều khoản thu lớn như thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương, thuế bảo vệ môi trường, tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, tiền cho thuê mặt đất, mặt nước... vẫn đạt thấp. Hơn nữa, ngành thuế đang có nhiều thay đổi về tổ chức, bộ máy và địa bàn quản lý.

Đội thuế cơ sở 1 tư vấn hướng dẫn người nộp thuế kê khai, nộp thuế. Ảnh: T.Sỹ

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn thu nội địa đối với sự phát triển của tỉnh, Sở Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế rà soát, nắm chắc nguồn thu để thu đúng, thu đủ các khoản thuế, phí. Cùng với đó là đôn đốc các nhà đầu tư nộp tiền thuê đất đã có thông báo; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê mặt nước năm 2025.

Ông Trần Cang-Giám đốc Sở Tài chính-cho biết: “Ngoài các hoạt động nói trên, Sở Tài chính còn tích cực hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc phát sinh để triển khai nhanh các dự án, vừa tạo nguồn thu cho ngân sách vừa nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án đầu tư có sử dụng đất để sớm tổ chức đấu thầu, đấu giá và thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định, bổ sung vào ngân sách”.

Khai thác tối đa nguồn thu

Thể hiện quyết tâm cao trong công tác thu ngân sách, ngành Thuế tỉnh đã phát huy hệ sinh thái ứng dụng công nghệ thông tin để rà soát tất cả nguồn thu, sắc thuế, tính toán dư địa phát sinh trên các lĩnh vực. Kịch bản quản lý, thu thuế theo tháng, quý đã được xây dựng và phân giao cho 9 phòng chuyên môn và 11 đội thuế cơ sở phụ trách địa bàn 135 xã, phường. Toàn ngành lấy người nộp thuế (NNT) làm trung tâm, là điểm tựa để NNT vượt khó, tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế. Bên cạnh đó, ngành Thuế tỉnh đã chủ động đưa chính sách hỗ trợ thuế vào cuộc sống, đảm bảo quyền lợi tối đa cho NNT.

Cơ quan Thuế tỉnh kiểm tra việc phát hành, lưu trữ hóa đơn tại một cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Tiến Sỹ

Đồng thời, phân tích và dự lường những nguy cơ dễ dẫn đến sai phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử và kê khai, nộp thuế, từ đó nhắc nhở, cảnh báo, giúp NNT tránh sai phạm không đáng có, tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Cùng với đó, ngành Thuế tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giám sát hồ sơ khai thuế, tư vấn hướng dẫn NNT kê khai, nộp thuế đúng và đủ trên môi trường điện tử. Các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng sẽ được khai thác tối đa, đi kèm với việc xử lý, truy thu nợ thuế và ngăn chặn gian lận, trốn thuế.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng Thuế tỉnh, cho hay: Hiện các đội thuế cơ sở đã nắm chắc số lượng DN, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; xác định các sắc thuế, nguồn thu trên địa bàn các xã, phường và đẩy mạnh công tác quản lý, thu thuế. Toàn thể cán bộ, công chức ngành thuế đang làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2025.

Không đứng ngoài cuộc, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cũng đang tích cực đôn đốc các DN nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; đồng thời, tổ chức đấu giá các quỹ đất do đơn vị quản lý. Riêng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang đôn đốc chủ đầu tư các dự án: Khu du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn; Khu đô thị Tây Nam Nhơn Lý; Tổ hợp du lịch thương mại-giải trí MerryLand Quy Nhơn; Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh… nộp số tiền thuế còn nợ. Mặt khác, tổ chức đấu giá một số khu đất, lô đất trong Khu kinh tế Nhơn Hội để bổ sung ngân sách, góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025.