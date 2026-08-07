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Gia Lai thu hút thêm 5 dự án đầu tư với tổng vốn gần 3.800 tỷ đồng

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(GLO)- Theo Sở Tài chính, từ ngày 1 đến 6-8, toàn tỉnh Gia Lai thu hút mới 5 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, với tổng vốn đăng ký 3.793 tỷ đồng.

Trong đó, có 3 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 178 tỷ đồng, gồm: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 42 của Công ty CP Thủy sản Hoài Nhơn, vốn đầu tư 5 tỷ đồng; Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển của Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định, vốn đầu tư 133 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất gạch và bê tông thương phẩm của Công ty TNHH Xây dựng Nam Tiến vốn đầu tư 40 tỷ đồng.

2 dự án FDI của Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai, tổng vốn 3.615 tỷ đồng (tương đương 139,04 triệu USD), gồm: Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra tiến độ thi công Dự án khu công nghiệp Phù Mỹ (xã Phù Mỹ Đông). Ảnh: Trọng Lợi

Cùng thời gian, tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án, với tổng vốn tăng thêm 242,02 tỷ đồng, gồm 3 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp và 3 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Gia Lai thu hút 184 dự án đầu tư, đạt 108,24% kế hoạch năm (170 dự án), với tổng vốn đăng ký 174.484,77 tỷ đồng; tăng 48,39% về số dự án và tăng 203,53% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, có 179 dự án trong nước với tổng vốn 170.553,42 tỷ đồng và 5 dự án FDI với tổng vốn 3.931,35 tỷ đồng (tương đương 151,21 triệu USD).

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh cũng điều chỉnh chủ trương đầu tư 71 dự án, với tổng vốn tăng thêm 11.513,11 tỷ đồng; đồng thời thu hồi, chấm dứt hoạt động 29 dự án, gồm: 17 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp và 12 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp.

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