Ra mắt bộ tài liệu điện tử về thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử

(GLO)- Cục Thuế vừa chính thức phát hành bộ tài liệu điện tử về thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử, bán hàng đa kênh. Đây là nền tảng giúp hộ kinh doanh, cá nhân và doanh nghiệp cập nhật quy định mới, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Bộ tài liệu được ra mắt ngày 20-7, trong khuôn khổ Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh" do Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ (Văn phòng Chính phủ) cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính) đồng chủ trì tổ chức.

Theo đó, bộ tài liệu có tên "Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử, bán hàng đa kênh - Những quy định người nộp thuế cần biết từ ngày 1-7-2026". Nội dung được trình bày theo hướng dễ tra cứu, dẫn chiếu cụ thể đến từng điều, khoản của các văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ tài liệu gồm 7 phần, bao gồm: tổng quan chính sách và phạm vi áp dụng; những điểm mới trọng tâm liên quan đến thương mại điện tử và bán hàng đa kênh; hướng dẫn thực hiện theo từng nhóm đối tượng; hướng dẫn theo nhóm nghiệp vụ trọng tâm; checklist tuân thủ dành cho người nộp thuế; các sai sót thường gặp và khuyến nghị tuân thủ; thông điệp tuân thủ và tổ chức thực hiện.

Mã QR do Cục Thuế cung cấp để truy cập, nghiên cứu và khai thác bộ tài liệu.

Trong đó, tài liệu có hướng dẫn riêng cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh đa kênh; hộ kinh doanh, cá nhân bán hàng online; KOL, KOC, streamer, affiliate, freelancer và nhà sáng tạo nội dung; nhà cung cấp nước ngoài, chủ quản nền tảng nước ngoài, cá nhân không cư trú; chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác và các tổ chức có trách nhiệm khấu trừ, khai thay, nộp thay.

Toàn bộ tài liệu sẽ được phát hành miễn phí trên các nền tảng của Cục Thuế, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ cùng các đơn vị đồng hành.

Người nộp thuế có thể quét mã QR do Cục Thuế cung cấp để truy cập, nghiên cứu và khai thác tài liệu, góp phần thực hiện đúng quy định của pháp luật và nâng cao mức độ tuân thủ trong hoạt động kinh doanh trên môi trường số.