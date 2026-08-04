Thuế cơ sở 1 quản lý, thu thuế hiệu quả

(GLO)- Nhờ chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, thu thuế, chống thất thu thuế, đến cuối tháng 7, Thuế cơ sở 1 đã thu ngân sách được hơn 1.533 tỷ đồng, đạt 86,4% dự toán năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Phát huy vai trò chủ công

Thuế cơ sở 1 đảm nhiệm quản lý thuế tại xã đảo Nhơn Châu và các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc. Đây là khu vực hội tụ nhiều DN, cá nhân, hộ kinh doanh; cũng là địa bàn có đến 8.175/8.383 hộ kinh doanh thuộc diện được miễn thuế theo quy định mới, tương đương với số thu giảm hơn 41,5 tỷ đồng.

Thách thức gia tăng khi nhiều chính sách hỗ trợ người nộp thuế như: Miễn thuế thu nhập DN mới thành lập; giảm và gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… tiếp tục được áp dụng.

Vì thế, việc Thuế tỉnh giao dự toán thu ngân sách cho Thuế cơ sở 1 hơn 1.774 tỷ đồng (tăng gần 80 tỷ đồng so với năm trước) là áp lực không nhỏ.

Công chức Thuế cơ sở 1 hỗ trợ người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng thuế điện tử trên điện thoại thông minh. Ảnh: T.S

Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm, Thuế cơ sở 1 cùng chính quyền các địa phương đã rà soát, xác định tất cả nguồn thu; phân tích, đánh giá, dự báo những tác động, kể cả tác động từ các chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ để xây dựng chi tiết kịch bản điều hành thu theo từng tháng, quý.

Từ đó, đơn vị giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu đến từng tổ công tác và gửi các địa phương để cùng phối hợp thực hiện theo hướng hỗ trợ, phục vụ giúp người nộp thuế ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững.

Ông Phạm Hồng Phúc - Phó Trưởng Thuế cơ sở 1, chia sẻ: Chúng tôi chủ động rà soát, phân loại từng nhóm đối tượng thuộc diện thụ hưởng, đồng thời dự lường khó khăn phát sinh để kịp thời thông tin, tư vấn cho người nộp thuế.

Thông qua hệ sinh thái số của ngành, mọi chính sách hỗ trợ và thủ tục thuế đều được thực thi chính xác, nhanh chóng ngay trên môi trường điện tử.

Đáng chú ý, thay vì tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác thuế tại cơ sở của người nộp thuế, Thuế cơ sở 1 chủ động chọn cách tiếp cận linh hoạt hơn: Chủ động phân tích, cảnh báo sớm các rủi ro trong việc sử dụng hóa đơn điện tử và kê khai thuế, giúp người nộp thuế tránh những sai phạm, tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Cùng với đó, đơn vị tăng cường xử lý, thu hồi nợ thuế và ngăn chặn gian lận để bảo vệ nguồn thu.

Cách làm này giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian, giảm áp lực để tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tăng doanh thu, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách.

Các địa phương cùng vào cuộc quyết liệt

Xác định thu ngân sách là nhiệm vụ chung, các xã, phường đã nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, đồng thời thành lập Hội đồng tư vấn thuế để xây dựng kịch bản quản lý thu theo từng tháng, từng quý.

Tiêu biểu như phường Quy Nhơn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để 2.021 DN và 4.142 cơ sở kinh doanh cá thể phát triển, giải quyết việc làm cho lao động và tạo nguồn thu vững chắc. Đồng thời, khai thác tốt nguồn thu từ hoạt động xây dựng 28 công trình và các dự án trên nhiều lĩnh vực.

Ngoài ra, phường Quy Nhơn còn quy hoạch và bán đấu giá các lô đất, xử lý nhanh hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển phiếu thông tin về nghĩa vụ tài chính đến cơ quan thuế qua môi trường điện tử, làm cơ sở để quản lý, thu thuế.

Cùng với đó, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan thuế đôn đốc các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ… thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định. Nhờ đó, đến cuối tháng 7-2026, thu ngân sách của phường được hơn 502,4 tỷ đồng, đạt 96,8% dự toán năm 2026.

“Thu ngân sách đạt kết quả tốt giúp địa phương chủ động được nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2006”, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết.

Cùng chung tinh thần đó, các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và xã Nhơn Châu đã xây dựng lộ trình chi tiết để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026.

Kết quả thu ngân sách hằng tháng, quý đều được các địa phương phổ biến cho người nộp thuế biết, đảm bảo công khai minh bạch. Bình quân mỗi quý, Ban Chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế của các phường, xã họp 1 lần để tổng hợp kết quả thực hiện và triển khai giải pháp tiếp theo.

Tùy tình hình thực tế, Ban chỉ đạo có thể họp đột xuất để chỉ đạo triển khai các giải pháp mạnh hơn, hiệu quả hơn.

Các giải pháp nói trên được Thuế cơ sở 1 cùng chính quyền địa phương duy trì thường xuyên, liên tục giúp công tác quản lý, thu thuế và chống thất thu ngân sách đạt hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Thuế cơ sở 1, thông tin: Tính đến ngày 26-7, đơn vị đã thu ngân sách được hơn 1.533 tỷ đồng, đạt 86,4% dự toán năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là 6/6 xã, phường đều đạt số thu cao, trong đó có 3/6 đơn vị đã hoàn thành dự toán cả năm.