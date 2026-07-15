VPSF 2026: Kỳ vọng đột phá về thể chế, tạo động lực phát triển bền vững

Tham dự diễn đàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh; các chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Nhật Trường

VPSF là diễn đàn đối thoại chính sách quy mô quốc gia nhằm tạo lập không gian đối thoại thực chất, đa chiều giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền các cấp.

Tiếp nối thành công của VPSF năm 2025, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh nhấn mạnh: Sau hợp nhất, Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế rộng lớn hơn, đa dạng hơn và có tính kết nối cao hơn. Tỉnh sở hữu những thế mạnh về nông nghiệp, năng lượng, văn hóa, cảng biển, logistics, công nghiệp, du lịch và dịch vụ...

Tuy nhiên, không gian phát triển lớn hơn không đồng nghĩa với tăng trưởng lớn hơn nếu thiếu cơ chế thực thi hiệu quả và thiếu 1 cộng đồng doanh nghiệp đủ năng lực để tham gia vào các cơ hội mới.

Vì vậy, VPSF 2026 - phiên đối thoại tỉnh Gia Lai không chỉ nhằm lắng nghe khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp mà còn hướng tới việc xác định mô hình phát triển phù hợp cho Gia Lai mới; hình thành các doanh nghiệp tư nhân tiên phong, dẫn dắt; xây dựng hệ sinh thái đầu tư đồng bộ và đề xuất các cơ chế, chính sách có khả năng tạo chuyển biến thực chất cho phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn tới.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Nhật Trường

Tại diễn đàn, TS. Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, Chuyên gia Kinh tế trưởng của BIDV đã trình bày tham luận "Kinh tế - Chính sách Việt Nam trong bối cảnh mới: Cơ hội, thách thức và giải pháp đối với kinh tế tư nhân".

Đối với Gia Lai, TS. Cấn Văn Lực đề nghị địa phương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng; tạo đột phá về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; lấy công nghiệp chế biến sâu làm động lực tăng trưởng chủ lực; phát triển du lịch theo chuỗi sản phẩm biển - cao nguyên - văn hóa - MICE.

Ngoài ra, tỉnh cần ưu tiên phát triển hạ tầng; cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nguồn lực đầu tư.

Phiên đối thoại diễn ra với tinh thần cởi mở, thẳng thắn. Ảnh: Nhật Trường

Điểm nhấn của diễn đàn là phiên đối thoại mở với chủ đề "Gia Lai mới: Không gian đầu tư - Doanh nghiệp dẫn dắt - Cơ chế hành động". Tại đây, các đại biểu tập trung trao đổi về những động lực tăng trưởng mới; lợi thế cạnh tranh và định vị của Gia Lai trong cấu trúc phát triển vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; dư địa phát triển từ công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng, logistics, du lịch và kinh tế biển; vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Đồng thời, các ý kiến cũng đề nghị tỉnh cần nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, tăng cường năng lực tài chính và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp địa phương.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung trao đổi liên quan đến việc xây dựng chương trình nâng cấp doanh nghiệp địa phương; hình thành cơ sở dữ liệu về năng lực doanh nghiệp; tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp dẫn dắt với doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ nhu cầu thực tiễn; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp, ngân hàng, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Đánh giá cao những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh thời gian qua, bà Phan Thị Kiều My - Phó Giám đốc Trường Sinh Group - cho rằng, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin về cơ chế, chính sách và nguồn nhân lực.

Do đó, bà mong muốn tỉnh tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa chính quyền, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, tạo sự liên kết chặt chẽ, hiệu quả trong hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Đồng thời, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng hội viên, góp phần thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Một trong những nội dung được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Với vấn đề này, TS. Cấn Văn Lực đề nghị tỉnh Gia Lai thành lập tổ tư vấn gồm khoảng 4 thành viên để hỗ trợ về thuế, pháp lý, thủ tục chuyển đổi; đồng thời, cung cấp phần mềm phục vụ hoạt động của các hộ kinh doanh sau khi chuyển đổi.

Những ý kiến, kiến nghị tại diễn đàn đã được lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học trao đổi, giải đáp và làm rõ. Nội dung còn lại sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp vào báo cáo VPSF 2026, gửi Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Gia Lai luôn xác định doanh nghiệp là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh trong quá trình phát triển. Với tinh thần "4 cùng" (cùng bàn, cùng làm, cùng hỗ trợ, cùng tháo gỡ), tỉnh đã và đang tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Nhật Trường

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua, Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp đột phá nhằm cải cách thể chế, hoàn thiện cơ chế, chính sách và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tỉnh đã chuyển mạnh tư duy quản lý từ hành chính sang kiến tạo, phục vụ; đồng thời đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh định hướng phát triển theo mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Cùng với sự đổi mới mạnh mẽ từ phía chính quyền, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động thay đổi tư duy, nâng cao năng lực quản trị, thích ứng nhanh với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, có tầm nhìn và cách tiếp cận mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu, nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh để kịp thời đề xuất các sáng kiến, ý tưởng, mô hình mới; tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ.

Các đại biểu tham quan gian hàng. Ảnh: Nhật Trường

Đối với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền; xây dựng tinh thần đoàn kết, hỗ trợ hội viên, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hội cần chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời phản ánh, đề xuất với lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết; góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, liên kết, hợp tác và cùng phát triển.

Với những kiến nghị của đại diện các doanh nghiệp tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan hỗ trợ, xem xét, giải quyết cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp nhận hoa lưu niệm. Ảnh: Nhật Trường

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững.