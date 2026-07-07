Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai họp phiên thứ 2

(GLO)- Sáng 7-7, Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 đã tổ chức phiên họp thứ 2.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Hữu Quế và các thành viên Ban chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: N.H

Phiên họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong 6 tháng qua, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 6/6 nhiệm vụ quan trọng đã được xác định tại Nghị quyết số 68-NQ/TW. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng của kinh tế tư nhân và bảo đảm thực thi hợp đồng.

Đồng thời, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn pháp lý và nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh.

Đến cuối tháng 6-2026, tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.075 doanh nghiệp thành lập mới (tăng khoảng 38% so với cùng kỳ năm 2025), với tổng số vốn đăng ký 29.504 tỷ đồng (tăng khoảng 153% so với cùng kỳ); có 65 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Toàn tỉnh thu hút 168 dự án (đạt 98,82% so với kế hoạch UBND tỉnh giao), với tổng vốn đăng ký đầu tư 164.912 tỷ đồng, tăng 147,06% về số dự án thu hút đầu tư mới và 221,51% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, có 166 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 164.596 tỷ đồng và 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 316 tỷ đồng (tương đương 12,1 triệu USD).

Đáng chú ý, tỉnh đã đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và triển khai các dự án đầu tư công nghệ như: Dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software của Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn với mức đầu tư hơn 2.759 tỷ đồng; Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ của Công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn với mức đầu tư hơn 4.362 tỷ đồng; Dự án Công viên sáng tạo TMA (TMA Innovation Park) của Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định với mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng.

Công tác hỗ trợ tín dụng cũng được triển khai tích cực. Đến ngày 30-6-2026, tổng dư nợ trên địa bàn đạt 262.600 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ cho vay khu vực kinh tế tư nhân đạt 253.000 tỷ đồng (chiếm 96,3% tổng dư nợ), tăng 1,9%...

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, ngành; đồng thời yêu cầu tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tối ưu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp phải đảm bảo tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Ưu tiên thu hút các dự án công nghệ sạch, phát thải thấp và có khả năng tham gia chuỗi cung ứng xanh. Triển khai đồng bộ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ kế toán, thủ tục để khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi lên doanh nghiệp. Tập trung lựa chọn, xây dựng đội ngũ doanh nghiệp tiên phong giữ vai trò dẫn dắt và hướng tới mục tiêu phát triển doanh nghiệp toàn cầu. Rà soát các chi phí đầu vào để điều chỉnh phù hợp nhằm tăng tính cạnh tranh thu hút đầu tư.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế của tỉnh theo hướng thông thoáng, minh bạch, đặc biệt ưu tiên các chính sách mang tính đột phá cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 11 có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức tín dụng tối giản thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, ưu tiên dòng vốn cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực xanh…