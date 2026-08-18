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Gia Lai triển khai Dự án phát triển tích hợp thích ứng với vốn đầu tư 2.660 tỷ đồng

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(GLO)- Tháng 8-2026, tỉnh Gia Lai triển khai Dự án phát triển tích hợp thích ứng với tổng mức đầu tư 2.660 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh.

Dự án gồm 2 dự án giao thông thành phần, tổng chiều dài khoảng 40 km, nhằm tăng cường kết nối, hoàn thiện hạ tầng giao thông và mở rộng không gian phát triển của tỉnh.

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Một ngôi nhà nằm trong diện phải giải tỏa để thi công dự án tuyến đường từ quốc lộ 19C kết nối Cảng Quy Nhơn. Ảnh: T.L

Theo ông Tô Tấn Thi - Giám đốc Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, dự án thành phần 1 là tuyến đường từ quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn, dài khoảng 6,35 km, quy mô từ 4-6 làn xe, nền đường rộng 24-40 m. Tuyến đi qua xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Đông.

Dự án thành phần 2 xây dựng tuyến đường ven biển ĐT639, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, dài khoảng 33,65 km, quy mô từ 2-4 làn xe, nền đường rộng 12-20,5 m, đi qua các xã An Lương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và phường Hoài Nhơn Đông.

Ông Tô Tấn Thi cho biết thêm: Việc triển khai dự án có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường liên kết giữa các khu vực, đồng thời tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, đô thị, công nghiệp, thương mại và du lịch.

Tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ bổ sung các trục giao thông quan trọng, tăng khả năng kết nối với cảng Quy Nhơn và các khu vực ven biển, góp phần tạo thêm dư địa thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

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