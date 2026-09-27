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Lương tối thiểu dự kiến là 5,7 triệu đồng/tháng

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Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng bình quân 7,8% từ ngày 1-1-2027. Theo dự thảo, mức lương tối thiểu cao nhất tại vùng I dự kiến đạt 5,7 triệu đồng/tháng.

Bộ Nội vụ đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 293/NĐ/2025 của Chính phủ, quy định mức đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này đang được Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

Dự thảo nghị định quy định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành để áp dụng từ ngày 1-1-2027.

Trong đó, các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: vùng I là 5,7 triệu đồng/tháng, vùng II là 5,08 triệu đồng/tháng, vùng III là 4,45 triệu đồng/tháng, vùng IV là 4,04 triệu đồng/tháng.

Lương tối thiểu cao nhất dự kiến 5,7 triệu đồng từ đầu năm 2027.
Lương tối thiểu cao nhất dự kiến 5,7 triệu đồng từ đầu năm 2027.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8%) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027 để cải thiện cho người lao động.

Bộ Nội vụ cho rằng, mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với đó, các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng là: vùng I là 27.400 đồng/giờ, vùng II là 24.400 đồng/giờ, vùng III là 21.400 đồng/giờ, vùng IV là 19.400 đồng/giờ.

Nguyên tắc áp dụng phân vùng còn xem xét điều chỉnh phân vùng các địa bàn dựa trên các yếu tố về tăng trưởng kinh tế, sự thay đổi về hạ tầng, mức độ phát triển thị trường lao động…

Hằng năm, các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá các địa bàn và mức lương tối thiểu đang áp dụng. Trường hợp có đề xuất điều chỉnh thì địa phương phải tổ chức trao đổi với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổng hợp đề xuất gửi về Bộ Nội vụ để rà soát, báo cáo Chính phủ.

Hiện mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP. Trong đó, mức lương tối thiểu vùng I là 5,31 triệu đồng, vùng II là 4,73 triệu đồng, vùng III là 4,14 triệu đồng, vùng IV là 3,7 triệu đồng.

Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I là 25.500 đồng/giờ, vùng II là 22.700 đồng/giờ, vùng III là 20.000 đồng/giờ, vùng IV là 17.800 đồng/giờ.

Theo Luân Dũng (TPO)

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