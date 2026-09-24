Bánh Trung thu online “bùng nổ”, người Việt chi gần 160 tỷ đồng trong 1 tháng

(GLO)- Chỉ trong 1 tháng cao điểm, người Việt chi 159,3 tỷ đồng mua bánh Trung thu trên Shopee và TikTok Shop, tăng 61,7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, bánh mochi, nhân trứng, chà bông và bánh mini đang được người mua đặc biệt ưa chuộng.

Thị trường bánh Trung thu đang bước vào giai đoạn cao điểm khi nhu cầu mua bánh dùng trong gia đình và biếu tặng tăng mạnh. Không chỉ tại các cửa hàng truyền thống, hoạt động mua bán trên các sàn thương mại điện tử cũng diễn ra sôi động.

Bánh trung thu với các loại nhân như khoai môn, mochi, trứng muối, matcha… ngày càng đa dạng trên chợ mạng. Ảnh: Đỗ Đạt/TTO

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích thương mại điện tử Metric, trong thời gian từ ngày 19-8 đến 18-9 (tương ứng khoảng ngày 7-7 đến 8-8 âm lịch), doanh thu bánh Trung thu trên Shopee và TikTok Shop đạt 159,3 tỷ đồng, tăng 61,7% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng sản phẩm bán ra đạt khoảng 1,9 triệu lượt, tăng 55,5%.

Trong đó, TikTok Shop đang đóng vai trò ngày càng lớn trong thị trường bánh Trung thu trực tuyến. Doanh thu trên nền tảng này đạt khoảng 111 tỷ đồng, tăng 86,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Shopee đạt 48,4 tỷ đồng, tăng 23,9%. TikTok Shop hiện chiếm khoảng 70% doanh thu bánh Trung thu trên 2 sàn, so với khoảng 60% của năm trước.

Sự tăng trưởng của TikTok Shop được Metric nhận định có liên quan đến xu hướng mua sắm thông qua video, livestream và trải nghiệm trực tiếp. Đáng chú ý, nhiều nhà bán hàng nhỏ, các gian hàng độc lập đang nổi lên và cạnh tranh với những thương hiệu bánh truyền thống.

Về giá bán, phân khúc 100.000-200.000 đồng/hộp 2-4 bánh đang chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất, đạt khoảng 45%, tương đương 71,74 tỷ đồng. Nhóm bánh dưới 100.000 đồng đứng thứ hai với 31%, tương đương 49,48 tỷ đồng.

Ngược lại, bánh và các set quà cao cấp có giá trên 1 triệu đồng chỉ đóng góp khoảng 2,25 tỷ đồng doanh thu. Giá bán bình quân trên cả 2 sàn khoảng 82.300 đồng/sản phẩm, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Trên Shopee, giá bình quân khoảng 96.700 đồng, trong khi TikTok Shop khoảng 77.200 đồng.

Không chỉ thay đổi về giá và kênh mua sắm, thị hiếu đối với sản phẩm cũng có nhiều biến chuyển. Theo Metric, 7 trong 10 sản phẩm bán chạy nhất mùa Trung thu năm nay thuộc nhóm bánh mochi, bánh nhân trứng, chà bông hoặc các loại bánh có trọng lượng lớn khoảng 300-350 g.

Các sản phẩm kết hợp giữa bánh Trung thu truyền thống với nhân mochi, trứng muối, chà bông, ca cao, matcha… đang được chú ý. Bên cạnh đó, bánh mini trọng lượng khoảng 80-85 g cũng phù hợp với người muốn thử nhiều hương vị hoặc mua số lượng lớn.

Một điểm đáng chú ý khác là sự cạnh tranh giữa các nhà bán hàng. Trong khi Shopee vẫn có sự hiện diện của nhiều thương hiệu lâu năm và gian hàng chính hãng, TikTok Shop chứng kiến sự vươn lên của các nhà bán độc lập. Dữ liệu Metric cho thấy số shop có phát sinh doanh thu giảm 18,3%, trong khi tổng doanh thu lại tăng mạnh.

Những số liệu trên cho thấy mùa Trung thu 2026 đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng kể trong hành vi mua sắm: người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến thương hiệu mà còn chú ý đến giá, hương vị, kích thước và cách sản phẩm được giới thiệu trên các nền tảng số.