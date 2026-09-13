Những chiếc bánh Trung thu “gây sốt” mạng xã hội năm nay có gì đặc biệt?

(GLO)- Không chỉ cạnh tranh về hương vị, bánh Trung thu năm 2026 đang được nhiều cơ sở làm mới bằng cách lấy cảm hứng từ món ăn dân gian, chú trọng hình thức, nguyên liệu và câu chuyện văn hóa. Một số sản phẩm còn nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ trên mạng xã hội ngay từ đầu mùa.

Thị trường bánh Trung thu năm nay khởi động khá sớm trên các nền tảng trực tuyến. Từ cuối tháng 6, đầu tháng 7, nhiều thương hiệu, tiệm bánh thủ công đã nhận đặt hàng qua Facebook, TikTok Shop, Shopee với các dòng bánh truyền thống, bánh handmade và hộp quà cao cấp.

Bánh trung thu năm nay có nhiều loại độc đáo: bánh da lợn, trôi nước mè đen, cà phê... Ảnh: An Vy/Báo Thanh Niên

Một trong những sản phẩm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội là bánh Trung thu lấy cảm hứng từ bánh da lợn. Sản phẩm được một tiệm bánh tại TP. Hồ Chí Minh giới thiệu trong bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những món ăn truyền thống Việt Nam.

Điểm đặc biệt nằm ở cả màu sắc, cấu trúc nhiều lớp và hương vị, tạo cảm giác giống món bánh da lợn quen thuộc của Nam Bộ. Hình ảnh chiếc bánh khi xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người tò mò vì thoạt nhìn có thể nhầm với bánh da lợn thông thường.

Một sản phẩm khác được nhắc đến nhiều là bánh dẻo nhân sen nhuyễn kết hợp 4 trứng muối. Sản phẩm này tiếp tục gây chú ý trên mạng xã hội trong mùa Trung thu 2026 từ khá sớm.

Bánh dẻo nhân sen nhuyễn và 4 trứng được ép dẹt rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Ảnh: Đỗ Trang/Dân Trí

Giá bán được P.V Dân Trí ghi nhận gần 600.000 đồng/cặp, nhưng sản phẩm vẫn thu hút người mua nhờ hiệu ứng từ mạng xã hội và xu hướng trải nghiệm những dòng bánh có nhân đặc biệt.

Báo Thanh Niên cũng ghi nhận dòng bánh dẻo nhân sen kết hợp trứng muối từng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội mùa Trung thu trước đã trở lại trong năm nay với một số thay đổi về bao bì, giá bán và đơn vị sản xuất. Sự trở lại này tiếp tục tạo ra nhiều cuộc thảo luận, trong đó người tiêu dùng và các nhà sáng tạo nội dung ẩm thực mua cả phiên bản cũ và mới để so sánh.

Không dừng ở việc biến tấu nhân bánh, một xu hướng đáng chú ý trong mùa Trung thu năm nay là đưa giá trị văn hóa truyền thống vào hình dáng và thiết kế bánh.

VietnamPlus giới thiệu những mẫu bánh được sáng tạo dựa trên kiến trúc và mỹ thuật truyền thống Việt Nam, trong đó có cảm hứng từ gốm Bát Tràng, nhà ba gian Bắc Bộ và Ô Quan Chưởng. Cách làm này biến chiếc bánh thành một sản phẩm vừa để thưởng thức, vừa có giá trị về mặt thị giác và câu chuyện văn hóa.

Sự sáng tạo về hương vị và hình thức giúp bánh Trung thu dễ tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Cùng với đó, các dòng bánh thủ công và bánh được cá nhân hóa cũng được chú ý. Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, ba xu hướng nổi bật của mùa Trung thu 2026 gồm bánh hướng đến sức khỏe như giảm đường, sử dụng nguyên liệu tự nhiên; bánh thủ công, cá nhân hóa gắn với giá trị văn hóa; và mô hình kết hợp bán hàng trực tuyến với trải nghiệm tại cửa hàng.

Sự sáng tạo về hương vị và hình thức giúp bánh Trung thu dễ tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, nhưng người tiêu dùng cũng đang quan tâm nhiều hơn đến giá cả, nguồn gốc nguyên liệu và chất lượng sản phẩm.

Thị trường bánh Trung thu bước vào cao điểm với nhiều phân khúc giá, trong khi người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên sản phẩm có mức giá vừa phải và cân nhắc kỹ hơn về chất lượng. Các doanh nghiệp cũng đưa thêm nhiều hương vị mới để tạo sức hút.