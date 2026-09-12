Bánh Trung thu handmade bán online: Ai kiểm soát chất lượng?

(GLO)- Bánh Trung thu handmade, bánh “nhà làm” đang được rao bán phổ biến trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, với nhiều loại nhân, mẫu mã và mức giá khác nhau. Tuy nhiên, từ khóa “handmade”, “làm tại nhà” không nên được đánh đồng với việc được miễn các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trong dịp Tết Trung thu 2026, các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, trong đó chú trọng cả cơ sở nhỏ lẻ và các sản phẩm được kinh doanh trên thị trường. Những sản phẩm không bảo đảm an toàn phải được truy xuất, thu hồi; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Một chiếc bánh được quảng cáo là “nhà làm”, “không chất bảo quản”, “nguyên liệu sạch” hay “làm mới mỗi ngày” vẫn cần được đánh giá dựa trên việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và thông tin sản phẩm. Ảnh ChatGPT

Việc bán hàng qua Facebook, TikTok, Zalo hay các kênh trực tuyến không làm thay đổi trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm của người đưa sản phẩm ra thị trường. Chính cơ sở, cá nhân sản xuất và kinh doanh phải chịu trách nhiệm về chất lượng bánh Trung thu handmade bán online.

Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng trong quản lý an toàn thực phẩm.

Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chú ý đến điều kiện cơ sở, trang thiết bị, nguyên liệu, phụ gia, bao bì và ghi nhãn sản phẩm. Đây cũng là những nội dung được Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương tăng cường hướng dẫn và kiểm tra trong mùa Trung thu năm nay.

Một chiếc bánh được quảng cáo là “nhà làm”, “không chất bảo quản”, “nguyên liệu sạch” hay “làm mới mỗi ngày” vẫn cần được đánh giá dựa trên việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và thông tin sản phẩm.

Cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu khi cần thiết, truy xuất và xử lý vi phạm. Trong kế hoạch kiểm soát dịp Trung thu 2026, các địa phương được yêu cầu phối hợp giữa các lực lượng liên quan để kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; ưu tiên bánh Trung thu, bánh kẹo và các cơ sở nhỏ lẻ. Sản phẩm không an toàn phải được thu hồi, còn trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ được chuyển cơ quan công an xử lý.

Thực tế cho thấy hoạt động kiểm tra đang tập trung cả vào môi trường kinh doanh trực tuyến. Tại Hà Nội, trong đợt kiểm tra từ ngày 16-7 đến 15-8-2026, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến thương mại điện tử và phát hiện hơn 1.100 bánh trung thu trong số tang vật vi phạm.

Với người mua, cơ quan chức năng khuyến cáo nên ưu tiên sản phẩm có thông tin rõ ràng về người sản xuất; nguồn gốc nguyên liệu, đặc biệt là với sản phẩm có chứa thịt, trứng, sữa; ngày sản xuất, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản; thận trọng với những sản phẩm chỉ được quảng cáo bằng hình ảnh trên mạng nhưng thiếu thông tin truy xuất.