Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 1/10: Cà phê giảm, hồ tiêu đứng giá

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 1/10/2026 giảm 200 đồng/kg, trung bình còn 93.700 đồng/kg; hồ tiêu giữ ổn định, cao nhất 140.500 đồng/kg tại Đắk Nông.

Thị trường nông sản bước sang tháng 10 với diễn biến phân hóa. Giá cà phê trong nước giảm đồng loạt 200 đồng/kg, trong khi Robusta London nghiêng về chiều giảm. Arabica New York biến động trái chiều giữa các kỳ hạn.

Hồ tiêu trong nước tiếp tục đứng giá, dao động từ 136.500 – 140.500 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn là khu vực có mức thu mua cao nhất.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước giảm 200 đồng/kg

Giá cà phê trung bình ngày 1/10 được ghi nhận ở mức 93.700 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với ngày trước đó.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 93.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 93.600 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 93.000 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 93.600 đồng/kg Giảm 200 đồng/kg Lâm Đồng 93.000 đồng/kg Giảm 200 đồng/kg Gia Lai 93.600 đồng/kg Giảm 200 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 93.800 đồng/kg Giảm 200 đồng/kg Trung bình 93.700 đồng/kg Giảm 200 đồng/kg

Mặt bằng giá hiện dao động trong khoảng 93.000 – 93.800 đồng/kg, giảm trở lại sau phiên đứng giá cuối tháng 9.

Robusta London đồng loạt giảm

Giá Robusta London giảm ở toàn bộ kỳ hạn được cập nhật.

Hợp đồng tháng 11/2026 giảm nhẹ 2 USD/tấn, tương đương 0,06%, xuống 3.410 USD/tấn. Các kỳ hạn xa giảm mạnh hơn, trong đó tháng 3 và tháng 5/2027 cùng mất 0,45%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 11/26 3.410 USD/tấn -2 USD, -0,06% 01/27 3.375 USD/tấn -12 USD, -0,35% 03/27 3.351 USD/tấn -15 USD, -0,45% 05/27 3.337 USD/tấn -15 USD, -0,45% 07/27 3.328 USD/tấn -13 USD, -0,39%

Đơn vị giao dịch là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn.

Khối lượng giao dịch tập trung nhiều nhất ở kỳ hạn tháng 11/2026 với 9.465 lot, tiếp theo là tháng 1/2027 với 6.736 lot.

Arabica New York diễn biến trái chiều

Khác với Robusta, Arabica New York phân hóa giữa các kỳ hạn.

Hợp đồng tháng 12/2026 tăng 0,24%, lên 289,45 US cent/lb. Kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 0,21%, trong khi tháng 7 và tháng 9/2027 lần lượt giảm 0,11% và 0,15%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 12/26 289,45 US cent/lb +0,70, +0,24% 03/27 281,50 US cent/lb +0,60, +0,21% 05/27 278,35 US cent/lb +0,05, +0,02% 07/27 276,20 US cent/lb -0,30, -0,11% 09/27 273,90 US cent/lb -0,40, -0,15%

Đơn vị niêm yết là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg, mỗi lot giao dịch khoảng 17 tấn.

Diễn biến này cho thấy thị trường cà phê thế giới chưa có xu hướng đồng thuận trong phiên đầu tháng.

Giá hồ tiêu hôm nay 1/10 giữ ổn định

Giá hồ tiêu trong nước không thay đổi so với ngày trước đó.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục đứng cao nhất với 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk giữ mức 138.500 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giao dịch ở 137.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 136.500 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 1/10/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 136.500 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 138.500 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 136.500 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.500 đồng/kg Không đổi Trung bình 5 vùng 137.800 đồng/kg Không đổi

Mặt bằng giá tiêu hiện dao động từ 136.500 – 140.500 đồng/kg. Khoảng cách giữa khu vực cao nhất và thấp nhất là 4.000 đồng/kg.

Giá tiêu Ấn Độ chưa thay đổi

Giá tiêu tại Ấn Độ tiếp tục ổn định theo đồng rupee.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 200.356 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 191.938 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 194.744 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo biến động tỷ giá.

Cà phê giảm nhẹ, hồ tiêu tiếp tục tích lũy

Phiên đầu tháng 10 cho thấy cà phê trong nước chịu áp lực điều chỉnh nhẹ khi giảm đồng loạt 200 đồng/kg, trong bối cảnh Robusta London cũng đi xuống.

Hồ tiêu ổn định hơn khi toàn bộ khu vực khảo sát giữ nguyên giá. Mức cao nhất tiếp tục được duy trì tại Đắk Nông (Lâm Đồng) với 140.500 đồng/kg.