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Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 20/9: Hai mặt hàng cùng đi ngang

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HÙNG NGUYỄN
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(GLO)- Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 20/9/2026 đồng loạt đi ngang; cà phê cao nhất 93.800 đồng/kg, hồ tiêu tiếp tục giữ mức 141.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê và hồ tiêu ngày 20/9 chưa ghi nhận biến động mới so với ngày trước đó. Giá cà phê trong nước tiếp tục duy trì mặt bằng quanh 93.000 – 93.800 đồng/kg, trong khi hồ tiêu đứng trong vùng 137.000 – 141.000 đồng/kg.

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Hình minh họa.

Các mức tham chiếu của Robusta London và Arabica New York cũng được giữ theo phiên cập nhật gần nhất.

Giá cà phê trong nước hôm nay 20/9 không đổi

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm duy trì mức của ngày 19/9.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có giá cao nhất với 93.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 93.600 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 93.000 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua So với ngày 19/9
Đắk Lắk 93.600 đồng/kg Không đổi
Lâm Đồng 93.000 đồng/kg Không đổi
Gia Lai 93.600 đồng/kg Không đổi
Đắk Nông (Lâm Đồng) 93.800 đồng/kg Không đổi
Trung bình công bố 93.700 đồng/kg Không đổi

Mặt bằng giá cà phê tiếp tục nằm dưới ngưỡng 94.000 đồng/kg sau chuỗi phiên giảm trong những ngày trước đó.

Robusta London giữ mức tham chiếu

Giá Robusta London chưa xuất hiện biến động mới so với bảng tham chiếu gần nhất.

Kỳ hạn Giá tham chiếu
09/26 3.361 USD/tấn
11/26 3.391 USD/tấn
01/27 3.360 USD/tấn
03/27 3.348 USD/tấn
05/27 3.343 USD/tấn

Kỳ hạn tháng 11/2026 tiếp tục đứng ở mức 3.391 USD/tấn, cao nhất trong nhóm hợp đồng được thống kê.

Arabica New York chưa có biến động mới

Giá Arabica New York cũng giữ các mức tham chiếu của phiên gần nhất.

Kỳ hạn Giá tham chiếu
12/26 276,50 US cent/lb
03/27 268,55 US cent/lb
05/27 265,80 US cent/lb
07/27 264,25 US cent/lb
09/27 262,65 US cent/lb

Đơn vị niêm yết là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 20/9 tiếp tục đi ngang

Giá hồ tiêu trong nước không thay đổi so với ngày 19/9.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk giữ mức 140.000 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 20/9/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi
Gia Lai 137.000 đồng/kg Không đổi
Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 đồng/kg Không đổi
Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Không đổi
Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 đồng/kg Không đổi
Đắk Nông (Lâm Đồng) 141.000 đồng/kg Không đổi
Trung bình 5 vùng 138.500 đồng/kg Không đổi

Mặt bằng giá hồ tiêu hiện dao động từ 137.000 – 141.000 đồng/kg. Sau những phiên biến động đầu tháng, thị trường đang duy trì trạng thái khá ổn định.

Cà phê và hồ tiêu cùng chững lại

Ngày 20/9, cả hai mặt hàng chưa xuất hiện biến động mới. Cà phê duy trì vùng 93.000 – 93.800 đồng/kg, trong khi hồ tiêu tiếp tục giữ mặt bằng cao hơn, từ 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tín hiệu mới từ thị trường quốc tế, sức mua xuất khẩu và lượng hàng được đưa ra thị trường.

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