Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 12/9: Thị trường đồng loạt đi ngang

(GLO)- Giá cà phê và hồ tiêu hôm nay 12/9/2026 đồng loạt đi ngang; cà phê cao nhất 95.800 đồng/kg, hồ tiêu tiếp tục giữ mức 141.000 đồng/kg.

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Thị trường cà phê và hồ tiêu ngày 12/9 chưa ghi nhận biến động mới so với ngày trước đó. Giá cà phê trong nước duy trì mức trung bình 95.700 đồng/kg, trong khi hồ tiêu tiếp tục giữ vùng 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Hình minh họa AI.

Trên thị trường quốc tế, các mức giá Robusta London và Arabica New York cũng được giữ theo bảng tham chiếu gần nhất.

Giá cà phê trong nước hôm nay 12/9/2026 đi ngang

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm không thay đổi so với ngày 11/9.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có mức thu mua cao nhất 95.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở 95.700 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 95.200 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua So với ngày 11/9 Đắk Lắk 95.700 đồng/kg Không đổi Lâm Đồng 95.200 đồng/kg Không đổi Gia Lai 95.700 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 95.800 đồng/kg Không đổi Trung bình 95.700 đồng/kg Không đổi

Mặt bằng giá hiện dao động trong khoảng 95.200 – 95.800 đồng/kg, chênh lệch 600 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.

Robusta London giữ mức tham chiếu

Giá Robusta London chưa có biến động mới so với bảng cập nhật gần nhất.

Kỳ hạn Giá tham chiếu Biến động mới 09/26 3.442 USD/tấn Không đổi 11/26 3.554 USD/tấn Không đổi 01/27 3.510 USD/tấn Không đổi 03/27 3.486 USD/tấn Không đổi 05/27 3.472 USD/tấn Không đổi

Kỳ hạn tháng 11/2026 tiếp tục đứng ở mức cao nhất trong nhóm được cập nhật với 3.554 USD/tấn.

Arabica New York chưa có giá mới

Arabica New York cũng giữ nguyên các mức tham chiếu của phiên trước.

Kỳ hạn Giá tham chiếu Biến động mới 09/26 315,30 US cent/lb Không đổi 12/26 288,15 US cent/lb Không đổi 03/27 279,45 US cent/lb Không đổi 05/27 276,40 US cent/lb Không đổi 07/27 274,65 US cent/lb Không đổi

Đơn vị niêm yết là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 12/9/2026 giữ mức cao

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang sau nhiều phiên duy trì ở vùng cao.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn dẫn đầu với 141.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk ở mức 140.000 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giữ 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở 137.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 12/9/2026

Khu vực Giá thu mua So với ngày 11/9 Gia Lai 137.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 141.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 138.500 đồng/kg Không đổi

Giá hồ tiêu hiện dao động từ 137.000 – 141.000 đồng/kg. Mặt bằng cao hình thành sau nhịp tăng mạnh đầu tuần tiếp tục được duy trì.

Giá tiêu Ấn Độ ổn định

Giá tiêu tại Ấn Độ chưa có biến động mới theo đồng rupee.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 201.070 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 192.622 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 195.438 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo diễn biến tỷ giá.

Cà phê và hồ tiêu cùng chững lại

Ngày 12/9, thị trường chuyển sang trạng thái ổn định sau những phiên biến động trước đó. Cà phê giữ mức trung bình 95.700 đồng/kg, còn hồ tiêu tiếp tục duy trì vùng 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Việc giá chưa thay đổi giúp thị trường có thêm thời gian cân bằng cung cầu trước khi xuất hiện tín hiệu mới.