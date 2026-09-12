Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 12/9: Thị trường đồng loạt đi ngang

Thị trường cà phê và hồ tiêu ngày 12/9 chưa ghi nhận biến động mới so với ngày trước đó. Giá cà phê trong nước duy trì mức trung bình 95.700 đồng/kg, trong khi hồ tiêu tiếp tục giữ vùng 137.000 – 141.000 đồng/kg.
Trên thị trường quốc tế, các mức giá Robusta London và Arabica New York cũng được giữ theo bảng tham chiếu gần nhất.
Giá cà phê trong nước hôm nay 12/9/2026 đi ngang
Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm không thay đổi so với ngày 11/9.
Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có mức thu mua cao nhất 95.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở 95.700 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 95.200 đồng/kg.
|Thị trường
|Giá thu mua
|So với ngày 11/9
|Đắk Lắk
|95.700 đồng/kg
|Không đổi
|Lâm Đồng
|95.200 đồng/kg
|Không đổi
|Gia Lai
|95.700 đồng/kg
|Không đổi
|Đắk Nông (Lâm Đồng)
|95.800 đồng/kg
|Không đổi
|Trung bình
|95.700 đồng/kg
|Không đổi
Mặt bằng giá hiện dao động trong khoảng 95.200 – 95.800 đồng/kg, chênh lệch 600 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.
Robusta London giữ mức tham chiếu
Giá Robusta London chưa có biến động mới so với bảng cập nhật gần nhất.
|Kỳ hạn
|Giá tham chiếu
|Biến động mới
|09/26
|3.442 USD/tấn
|Không đổi
|11/26
|3.554 USD/tấn
|Không đổi
|01/27
|3.510 USD/tấn
|Không đổi
|03/27
|3.486 USD/tấn
|Không đổi
|05/27
|3.472 USD/tấn
|Không đổi
Kỳ hạn tháng 11/2026 tiếp tục đứng ở mức cao nhất trong nhóm được cập nhật với 3.554 USD/tấn.
Arabica New York chưa có giá mới
Arabica New York cũng giữ nguyên các mức tham chiếu của phiên trước.
|Kỳ hạn
|Giá tham chiếu
|Biến động mới
|09/26
|315,30 US cent/lb
|Không đổi
|12/26
|288,15 US cent/lb
|Không đổi
|03/27
|279,45 US cent/lb
|Không đổi
|05/27
|276,40 US cent/lb
|Không đổi
|07/27
|274,65 US cent/lb
|Không đổi
Đơn vị niêm yết là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg.
Giá hồ tiêu hôm nay 12/9/2026 giữ mức cao
Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang sau nhiều phiên duy trì ở vùng cao.
Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn dẫn đầu với 141.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk ở mức 140.000 đồng/kg.
Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giữ 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở 137.000 đồng/kg.
Bảng giá hồ tiêu hôm nay 12/9/2026
|Khu vực
|Giá thu mua
|So với ngày 11/9
|Gia Lai
|137.000 đồng/kg
|Không đổi
|Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM)
|137.500 đồng/kg
|Không đổi
|Đắk Lắk
|140.000 đồng/kg
|Không đổi
|Bình Phước (Đồng Nai)
|137.000 đồng/kg
|Không đổi
|Đắk Nông (Lâm Đồng)
|141.000 đồng/kg
|Không đổi
|Trung bình
|138.500 đồng/kg
|Không đổi
Giá hồ tiêu hiện dao động từ 137.000 – 141.000 đồng/kg. Mặt bằng cao hình thành sau nhịp tăng mạnh đầu tuần tiếp tục được duy trì.
Giá tiêu Ấn Độ ổn định
Giá tiêu tại Ấn Độ chưa có biến động mới theo đồng rupee.
|Loại tiêu
|Giá rupee/tạ
|Thay đổi
|Giá quy đổi
|GARBLED
|71.400
|0
|201.070 đồng/kg
|Gram/lít
|68.400
|0
|192.622 đồng/kg
|UNGARBLED
|69.400
|0
|195.438 đồng/kg
Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo diễn biến tỷ giá.
Cà phê và hồ tiêu cùng chững lại
Ngày 12/9, thị trường chuyển sang trạng thái ổn định sau những phiên biến động trước đó. Cà phê giữ mức trung bình 95.700 đồng/kg, còn hồ tiêu tiếp tục duy trì vùng 137.000 – 141.000 đồng/kg.
Việc giá chưa thay đổi giúp thị trường có thêm thời gian cân bằng cung cầu trước khi xuất hiện tín hiệu mới.