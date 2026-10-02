Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 2/10: Cà phê tăng mạnh, tiêu đứng giá

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 2/10/2026 tăng đồng loạt 1.000 đồng/kg, trung bình đạt 94.700 đồng/kg; hồ tiêu đi ngang, cao nhất 140.500 đồng/kg.

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Thị trường nông sản ngày 2/10 ghi nhận diễn biến tích cực với cà phê khi giá thu mua trong nước bật tăng tại toàn bộ vùng khảo sát. Cùng chiều, Robusta London và Arabica New York đều tăng ở các kỳ hạn được cập nhật.

Hồ tiêu trong nước chưa có biến động mới, tiếp tục dao động trong khoảng 136.500 – 140.500 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước tăng 1.000 đồng/kg

Giá cà phê trung bình được ghi nhận ở mức 94.700 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày trước đó.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có mức thu mua cao nhất 94.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 94.600 đồng/kg, còn Lâm Đồng thấp nhất với 94.000 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 94.600 đồng/kg +1.000 đồng/kg Lâm Đồng 94.000 đồng/kg +1.000 đồng/kg Gia Lai 94.600 đồng/kg +1.000 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 94.800 đồng/kg +1.000 đồng/kg Trung bình 94.700 đồng/kg +1.000 đồng/kg

Mặt bằng giá hiện dao động từ 94.000 – 94.800 đồng/kg. So với phiên 1/10, mức tăng 1.000 đồng/kg giúp giá cà phê nhanh chóng lấy lại vùng trên 94.000 đồng/kg tại tất cả khu vực khảo sát.

Robusta London đồng loạt đi lên

Giá Robusta London tăng tại toàn bộ các kỳ hạn.

Hợp đồng tháng 11/2026 tăng 38 USD/tấn, tương đương 1,11%, lên 3.448 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 5/2027 có mức tăng mạnh nhất theo tỷ lệ, đạt 1,71%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 11/26 3.448 USD/tấn +38 USD, +1,11% 01/27 3.422 USD/tấn +47 USD, +1,39% 03/27 3.406 USD/tấn +55 USD, +1,64% 05/27 3.394 USD/tấn +57 USD, +1,71% 07/27 3.383 USD/tấn +55 USD, +1,65%

Đơn vị giao dịch là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn.

Khối lượng giao dịch lớn nhất thuộc kỳ hạn tháng 11/2026 với 16.390 lot, tiếp đến là tháng 1/2027 với 12.405 lot.

Arabica New York cũng tăng

Arabica New York đồng loạt tăng tại các kỳ hạn được cập nhật, dù biên độ thấp hơn Robusta.

Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 0,41% lên 282,65 US cent/lb. Kỳ hạn tháng 12/2027 tăng mạnh nhất với 0,83%, đạt 273,60 US cent/lb.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 03/27 282,65 US cent/lb +1,15, +0,41% 05/27 279,85 US cent/lb +1,50, +0,54% 07/27 278,00 US cent/lb +1,80, +0,65% 09/27 275,90 US cent/lb +2,00, +0,73% 12/27 273,60 US cent/lb +2,25, +0,83%

Đơn vị niêm yết là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg, mỗi lot giao dịch khoảng 17 tấn.

Việc cả Robusta và Arabica cùng đi lên là tín hiệu hỗ trợ đáng chú ý đối với thị trường cà phê trong nước.

Giá hồ tiêu hôm nay 2/10 tiếp tục đi ngang

Trái với cà phê, giá hồ tiêu trong nước chưa ghi nhận thay đổi.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục đứng cao nhất với 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk duy trì 138.500 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giữ mức 137.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở 136.500 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 2/10/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 136.500 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 138.500 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 136.500 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 140.500 đồng/kg Không đổi Trung bình 5 vùng 137.800 đồng/kg Không đổi

Mặt bằng giá hồ tiêu tiếp tục dao động từ 136.500 – 140.500 đồng/kg, chênh lệch 4.000 đồng/kg giữa khu vực cao nhất và thấp nhất.

Giá tiêu Ấn Độ chưa thay đổi

Giá các loại tiêu tại Ấn Độ tiếp tục ổn định theo đồng rupee.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 200.006 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 191.603 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 194.404 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo diễn biến tỷ giá từng thời điểm.

Cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu tích lũy

Điểm đáng chú ý ngày 2/10 là cà phê trong nước tăng mạnh hơn phiên trước, đồng loạt cộng 1.000 đồng/kg. Diễn biến này đi cùng chiều với đà tăng của cả Robusta London và Arabica New York.

Hồ tiêu tiếp tục ổn định ở vùng giá cao. Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn giữ mức 140.500 đồng/kg, trong khi chưa có khu vực nào xuất hiện biến động mới.