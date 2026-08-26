Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 26/8: Cà phê giảm, giá tiêu đi lên

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 26/8/2026 giảm đồng loạt 500 đồng/kg, còn hồ tiêu tăng nhẹ 200 đồng/kg; Robusta London và Arabica New York cùng đi xuống.

Thị trường cà phê và hồ tiêu ngày 26/8 ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 500 đồng/kg, đưa mức trung bình xuống còn 97.100 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu nhích tăng nhẹ, đạt trung bình 137.100 đồng/kg.

Hình minh họa (AI).

Trên thị trường quốc tế, cà phê chịu sức ép khá rõ khi cả Robusta London và Arabica New York cùng giảm. Đáng chú ý, hợp đồng Robusta tháng 11/2026 mất tới 111 USD/tấn, tương đương 2,92%.

Giá cà phê trong nước hôm nay 26/8/2026 giảm 500 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt giảm 500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có giá thu mua cao nhất với 97.200 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đứng ở mức 97.000 đồng/kg.

Lâm Đồng có mức thấp nhất, đạt 96.500 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 97.000 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Lâm Đồng 96.500 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Gia Lai 97.000 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 97.200 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Trung bình 97.100 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg

Mặt bằng cà phê hiện dao động từ 96.500 – 97.200 đồng/kg, chênh lệch 700 đồng/kg giữa mức cao nhất và thấp nhất.

Việc giá trong nước giảm cùng lúc với hai sàn thế giới cho thấy thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh khá rõ sau những phiên biến động mạnh trước đó.

Robusta London giảm tới 111 USD/tấn

Giá cà phê Robusta trên sàn London giảm ở toàn bộ kỳ hạn được thống kê.

Hợp đồng tháng 9/2026 xuống 3.742 USD/tấn, giảm 48 USD/tấn, tương đương 1,27%.

Đáng chú ý hơn, kỳ hạn tháng 11/2026 giảm tới 111 USD/tấn, tương đương 2,92%, còn 3.691 USD/tấn. Đây là mức giảm mạnh nhất trong bảng dữ liệu.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 3.742 USD/tấn -48 USD, -1,27% 3.770 3.653 11/26 3.691 USD/tấn -111 USD, -2,92% 3.877 3.642 01/27 3.679 USD/tấn -100 USD, -2,65% 3.847 3.630 03/27 3.658 USD/tấn -94 USD, -2,51% 3.814 3.610 05/27 3.641 USD/tấn -91 USD, -2,44% 3.792 3.593

Đơn vị niêm yết là USD/tấn, mỗi lot Robusta tương đương 10 tấn.

Khối lượng giao dịch tập trung lớn ở kỳ hạn tháng 11/2026 với 15.976 lot, tiếp theo là tháng 1/2027 với 9.440 lot.

Mức giảm trên 2% ở phần lớn hợp đồng cho thấy Robusta đang trải qua một phiên điều chỉnh mạnh, tạo thêm sức ép lên giá cà phê nội địa.

Arabica New York đồng loạt đi xuống

Cùng chiều với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng giảm ở tất cả kỳ hạn.

Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 6,35 US cent/lb, tương đương 1,68%, còn 371,40 US cent/lb.

Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 6,15 US cent/lb, tương đương 1,80%, xuống 335,50 US cent/lb. Đây là mức giảm mạnh nhất theo tỷ lệ trong bảng thống kê.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất 09/26 371,40 US cent/lb -6,35, -1,68% 377,00 366,50 12/26 335,50 US cent/lb -6,15, -1,80% 345,65 329,00 03/27 321,25 US cent/lb -5,60, -1,71% 330,25 315,05 05/27 316,75 US cent/lb -4,90, -1,52% 325,20 310,90 07/27 313,40 US cent/lb -4,40, -1,38% 321,20 307,50

Đơn vị niêm yết Arabica là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg, mỗi lot giao dịch khoảng 17 tấn.

Việc cả Robusta và Arabica cùng giảm khiến thị trường cà phê thế giới thiếu lực hỗ trợ trong ngắn hạn. Đây cũng là yếu tố đáng chú ý đối với diễn biến giá thu mua tại Việt Nam trong các phiên tới.

Giá hồ tiêu hôm nay 26/8/2026 tăng nhẹ

Trái ngược với cà phê, giá hồ tiêu trong nước hôm nay tăng nhẹ 200 đồng/kg về mức trung bình, đạt 137.100 đồng/kg.

Gia Lai tăng 500 đồng/kg, lên 136.500 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) cũng tăng 500 đồng/kg, đạt 136.500 đồng/kg.

Đắk Lắk giữ nguyên 138.000 đồng/kg. Bình Phước (Đồng Nai) tiếp tục ở 136.000 đồng/kg, trong khi Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức cao nhất 138.500 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 26/8/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 136.500 đồng/kg Tăng 500 đồng/kg Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 136.500 đồng/kg Tăng 500 đồng/kg Đắk Lắk 138.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 136.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 138.500 đồng/kg Không đổi Trung bình 137.100 đồng/kg Tăng 200 đồng/kg

Mặt bằng giá hồ tiêu hiện dao động từ 136.000 – 138.500 đồng/kg, chênh lệch 2.500 đồng/kg giữa mức cao nhất và thấp nhất.

Việc hai khu vực cùng tăng 500 đồng/kg giúp mức bình quân toàn thị trường nhích lên, dù phần lớn địa phương vẫn giữ nguyên giá.

Giá tiêu Ấn Độ tiếp tục ổn định

Giá tiêu tại thị trường Ấn Độ chưa ghi nhận biến động mới theo đồng rupee.

Tiêu GARBLED duy trì ở mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 202.084 đồng/kg. Tiêu UNGARBLED ở 69.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 196.423 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 202.084 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 193.593 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 196.423 đồng/kg

Mức quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo tỷ giá tại từng thời điểm.

Cà phê chịu áp lực giảm, hồ tiêu có tín hiệu tích cực hơn

Điểm đáng chú ý nhất của thị trường ngày 26/8 là diễn biến trái chiều giữa hai mặt hàng.

Cà phê trong nước giảm đồng loạt 500 đồng/kg, trong khi Robusta London và Arabica New York cùng đi xuống. Đặc biệt, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm gần 3%, cho thấy áp lực điều chỉnh trên thị trường quốc tế vẫn khá lớn.

Trong khi đó, hồ tiêu có tín hiệu tích cực hơn khi giá trung bình tăng 200 đồng/kg. Gia Lai và Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) cùng tăng 500 đồng/kg.

Trong các phiên tới, diễn biến trên hai sàn cà phê quốc tế sẽ tiếp tục tác động đến tâm lý thị trường trong nước. Với hồ tiêu, sức mua của doanh nghiệp, nhu cầu xuất khẩu và lượng hàng đưa ra bán sẽ là những yếu tố cần theo dõi.