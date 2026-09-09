Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 9/9: Cà phê tăng mạnh, giá tiêu đứng cao

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 9/9/2026 tăng đồng loạt 1.300 đồng/kg, mức cao nhất đạt 95.800 đồng/kg; hồ tiêu giữ giá, cao nhất vẫn ở 141.000 đồng/kg.

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Thị trường nông sản ngày 9/9 ghi nhận sự phục hồi rõ của giá cà phê trong nước sau phiên giảm trước đó. Mức trung bình được công bố tăng 1.300 đồng/kg, lên 95.600 đồng/kg.

Hình minh họa AI.

Trên thị trường thế giới, Robusta London chủ yếu tăng ở các kỳ hạn xa, trong khi Arabica New York đồng loạt đi xuống. Hồ tiêu trong nước giữ nguyên mặt bằng cao hình thành sau phiên tăng mạnh ngày 8/9.

Giá cà phê trong nước hôm nay 9/9 tăng 1.300 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm đồng loạt tăng 1.300 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có mức thu mua cao nhất với 95.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 95.500 đồng/kg, còn Lâm Đồng đứng ở 95.000 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 95.500 đồng/kg Tăng 1.300 đồng/kg Lâm Đồng 95.000 đồng/kg Tăng 1.300 đồng/kg Gia Lai 95.500 đồng/kg Tăng 1.300 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 95.800 đồng/kg Tăng 1.300 đồng/kg Trung bình công bố 95.600 đồng/kg Tăng 1.300 đồng/kg

Mặt bằng thu mua hiện dao động từ 95.000 – 95.800 đồng/kg. Phiên tăng 1.300 đồng/kg giúp giá cà phê lấy lại đáng kể phần giảm của ngày trước.

Robusta London phần lớn tăng

Robusta London diễn biến trái chiều nhưng sắc xanh chiếm ưu thế ở các kỳ hạn từ tháng 11/2026 trở đi.

Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 28 USD/tấn xuống 3.347 USD/tấn. Ngược lại, kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 53 USD/tấn, tương đương 1,56%, lên 3.458 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 5/2027 tăng mạnh nhất theo tỷ lệ, đạt 1,69%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 09/26 3.347 USD/tấn -28 USD, -0,83% 11/26 3.458 USD/tấn +53 USD, +1,56% 01/27 3.446 USD/tấn +52 USD, +1,53% 03/27 3.430 USD/tấn +54 USD, +1,60% 05/27 3.420 USD/tấn +57 USD, +1,69%

Đơn vị giao dịch là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn cà phê.

Khối lượng giao dịch lớn nhất thuộc kỳ hạn tháng 11/2026 với 10.850 lot.

Arabica New York đồng loạt giảm

Trái với Robusta, giá Arabica trên sàn New York giảm ở toàn bộ các kỳ hạn được cập nhật.

Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 1,79%, xuống 318,45 US cent/lb. Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 1,45%, còn 291,30 US cent/lb.

Kỳ hạn tháng 7/2027 giảm mạnh nhất theo tỷ lệ, mất 1,91%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 09/26 318,45 US cent/lb -5,80, -1,79% 12/26 291,30 US cent/lb -4,30, -1,45% 03/27 282,65 US cent/lb -4,75, -1,65% 05/27 279,75 US cent/lb -5,30, -1,86% 07/27 278,00 US cent/lb -5,40, -1,91%

Đơn vị niêm yết là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg, mỗi lot giao dịch khoảng 17 tấn.

Giá hồ tiêu hôm nay 9/9 giữ mức cao

Sau phiên tăng mạnh ngày 8/9, giá hồ tiêu trong nước hôm nay đồng loạt đi ngang.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở 140.000 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giữ mức 137.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở 137.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 9/9/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 137.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 141.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 138.500 đồng/kg Không đổi

Mặt bằng giá hồ tiêu hiện dao động từ 137.000 – 141.000 đồng/kg. Việc giữ nguyên sau phiên tăng từ 2.000 – 4.000 đồng/kg cho thấy thị trường đang tạm thời củng cố vùng giá mới.

Giá tiêu Ấn Độ ổn định

Giá các loại tiêu tại Ấn Độ chưa ghi nhận thay đổi theo đồng rupee.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 202.905 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 194.380 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 197.221 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo tỷ giá tại từng thời điểm.

Cà phê phục hồi, hồ tiêu củng cố vùng giá cao

Điểm đáng chú ý ngày 9/9 là giá cà phê trong nước bật tăng 1.300 đồng/kg, đưa mức cao nhất lên 95.800 đồng/kg. Robusta London cũng tăng trên 1,5% ở phần lớn kỳ hạn, dù Arabica New York đi xuống.

Hồ tiêu tạm chững sau phiên tăng mạnh, nhưng vẫn duy trì mức cao nhất 141.000 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng).