(GLO)- Từ 15 giờ ngày 10-9, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đồng loạt tăng. Trong đó, xăng E5 RON 92 tăng 1.260 đồng/lít, mức tăng cao nhất trong kỳ điều hành này.

Theo quyết định điều hành của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5 RON 92 tăng 1.260 đồng/lít, lên mức 23.740 đồng/lít. Xăng E10 RON 95 tăng 960 đồng/lít, lên mức 24.230 đồng/lít.

Từ 15 giờ ngày 10-9, xăng E5 RON 92 tăng 1.260 đồng/lít. Ảnh: P.V

Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng. Dầu diesel tăng 740 đồng/lít, lên 28.480 đồng/lít; dầu mazut tăng 510 đồng/kg, lên 18.150 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đồng thời quyết định chi sử dụng quỹ đối với mặt hàng xăng ở mức 500 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 2 phiên liên tiếp, sau một phiên điều chỉnh giảm. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô thế giới tăng mạnh, với dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Theo Dân trí, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến đường từng đảm nhận khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu - đã giảm mạnh trong thời gian gần đây. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ giá dầu và các sản phẩm nhiên liệu tiếp tục chịu áp lực tăng.