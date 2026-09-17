Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Giá cả thị trường

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Chiều 17-9, giá xăng dầu tăng mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (theo tuoitre, vnexpress)

(GLO)- Chiều 17-9, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Trong đó, giá xăng dầu cùng tăng 1.040-1.460 đồng/lít, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Theo điều hành của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E10 RON 95-III tăng 1.400 đồng lên 25.630 đồng/lít. Giá E5 RON 92 thêm 1.390 đồng, ở mức 25.130 đồng/lít.

Tương tự, các mặt hàng dầu diesel tăng 1.040-1.460 đồng, có giá mới 29.940 đồng/lít, mazut là 19.190 đồng/kg.

chieu-17-9-gia-xang-dau-tang-manh.jpg
Giá xăng dầu tăng mạnh từ 15 giờ ngày 17-9. Ảnh: Internet

Tại kỳ điều hành này, Liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục thực hiện dừng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời chi mạnh việc sử dụng quỹ bình ổn với xăng sinh học là 1.250 đồng/lít; dầu diesel là 2.000 đồng/lít; dầu mazut: 1.250 đồng/kg.

Liên bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua chịu tác động từ thông tin xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Cùng với đó, Liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới để điều hành giá phù hợp với tình hình thực tế; kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lạm phát gần 4,5%: Các mặt hàng có thể tăng giá cuối năm

Infographic Lạm phát tiến sát 4,5%: Những mặt hàng nào có thể chịu áp lực tăng giá cuối năm?

Infographics

(GLO)- Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2026 tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 tháng cuối năm, giá năng lượng, vật liệu xây dựng, vận tải, cùng nhu cầu tiêu dùng tăng và lộ trình điều chỉnh một số dịch vụ do Nhà nước quản lý được dự báo tiếp tục tạo sức ép lên mặt bằng giá.

null