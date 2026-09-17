Chiều 17-9, giá xăng dầu tăng mạnh

(GLO)- Chiều 17-9, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Trong đó, giá xăng dầu cùng tăng 1.040-1.460 đồng/lít, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Theo điều hành của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E10 RON 95-III tăng 1.400 đồng lên 25.630 đồng/lít. Giá E5 RON 92 thêm 1.390 đồng, ở mức 25.130 đồng/lít.

Tương tự, các mặt hàng dầu diesel tăng 1.040-1.460 đồng, có giá mới 29.940 đồng/lít, mazut là 19.190 đồng/kg.

Giá xăng dầu tăng mạnh từ 15 giờ ngày 17-9. Ảnh: Internet

Tại kỳ điều hành này, Liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục thực hiện dừng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời chi mạnh việc sử dụng quỹ bình ổn với xăng sinh học là 1.250 đồng/lít; dầu diesel là 2.000 đồng/lít; dầu mazut: 1.250 đồng/kg.

Liên bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua chịu tác động từ thông tin xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Cùng với đó, Liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới để điều hành giá phù hợp với tình hình thực tế; kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.