Giá cà phê hôm nay 17/8 tăng trở lại, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 17/8/2026 tăng 300 – 400 đồng/kg, đưa mức cao nhất lên 95.300 đồng/kg; trong khi giá hồ tiêu tiếp tục giữ ổn định 136.000 – 139.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước ngày 17/8 ghi nhận tín hiệu tích cực sau chuỗi phiên điều chỉnh. Giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm tăng từ 300 – 400 đồng/kg, đưa mức trung bình được công bố lên 95.100 đồng/kg.

Hình minh họa (AI).

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ vị trí cao nhất với 95.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới, duy trì trong khoảng 136.000 – 139.000 đồng/kg.

Trên thị trường cà phê quốc tế, hợp đồng Robusta London kỳ hạn tháng 9/2026 giữ ở 3.621 USD/tấn theo bảng cập nhật, còn Arabica New York có sự phân hóa giữa các kỳ hạn.

Giá cà phê trong nước hôm nay 17/8/2026 tăng 300 – 400 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm đồng loạt đi lên. Mức giá trung bình được công bố đạt 95.100 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tăng 400 đồng/kg, lên 95.300 đồng/kg và tiếp tục là khu vực có giá cao nhất.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 300 đồng/kg, đạt 95.000 đồng/kg. Lâm Đồng cũng tăng 300 đồng/kg, lên 94.500 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 95.000 đồng/kg Tăng 300 đồng/kg Lâm Đồng 94.500 đồng/kg Tăng 300 đồng/kg Gia Lai 95.000 đồng/kg Tăng 300 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 95.300 đồng/kg Tăng 400 đồng/kg Trung bình công bố 95.100 đồng/kg Tăng 300 đồng/kg

Mặt bằng giá hiện dao động từ 94.500 – 95.300 đồng/kg, chênh lệch 800 đồng/kg giữa khu vực cao nhất và thấp nhất.

Sau khi xuống vùng dưới 95.000 đồng/kg ở phiên trước, việc giá tăng trở lại giúp thị trường lấy lại một phần mức giảm, dù chưa tạo ra sự bứt phá rõ rệt.

Giá cà phê Robusta London: Kỳ hạn gần giữ mức 3.621 USD/tấn

Theo bảng dữ liệu cập nhật ngày 17/8, hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 đứng ở mức 3.621 USD/tấn và phần thay đổi tuyệt đối được ghi nhận là 0.

Các kỳ hạn xa hơn trong bảng dữ liệu tiếp tục cho thấy mức giảm so với mức tham chiếu được cung cấp. Hợp đồng tháng 11/2026 ở mức 3.594 USD/tấn, giảm 50 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1/2027 đạt 3.576 USD/tấn, giảm 54 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 09/26 3.621 USD/tấn Không đổi 11/26 3.594 USD/tấn -50 USD, -1,37% 01/27 3.576 USD/tấn -54 USD, -1,49% 03/27 3.554 USD/tấn -56 USD, -1,55% 05/27 3.535 USD/tấn -56 USD, -1,56%

Đơn vị giao dịch là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn cà phê.

Lưu ý: trường tỷ lệ biến động của kỳ hạn 09/26 trong dữ liệu đầu vào hiển thị “230,00%” trong khi thay đổi tuyệt đối là 0. Đây có dấu hiệu là lỗi định dạng, vì vậy bài viết không sử dụng con số phần trăm này.

Arabica New York tiếp tục phân hóa

Giá Arabica trên sàn New York có diễn biến không đồng nhất giữa các kỳ hạn.

Hợp đồng tháng 9/2026 đạt 338,10 US cent/lb, tăng 5,00 US cent/lb, tương đương 1,50%.

Kỳ hạn tháng 12/2026 cũng tăng 1,50 US cent/lb, lên 314,30 US cent/lb. Trong khi đó, các hợp đồng giao từ tháng 3/2027 trở đi giảm nhẹ.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 09/26 338,10 US cent/lb +5,00, +1,50% 12/26 314,30 US cent/lb +1,50, +0,48% 03/27 303,20 US cent/lb -0,05, -0,02% 05/27 299,40 US cent/lb -1,25, -0,42% 07/27 297,45 US cent/lb -2,00, -0,67%

Đơn vị niêm yết Arabica là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg và mỗi lot giao dịch tương đương khoảng 17 tấn.

Diễn biến này cho thấy lực tăng chủ yếu tập trung ở các hợp đồng gần, trong khi các kỳ hạn xa vẫn chịu sức ép điều chỉnh.

Giá hồ tiêu hôm nay 17/8/2026 tiếp tục đi ngang

Khác với cà phê, giá hồ tiêu trong nước hôm nay chưa ghi nhận thay đổi mới.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có mức giá cao nhất là 139.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở 138.000 đồng/kg.

Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng duy trì mức 136.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 17/8/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 136.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 136.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 138.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 136.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 139.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 137.000 đồng/kg Không đổi

Giá hồ tiêu tiếp tục dao động từ 136.000 – 139.000 đồng/kg, chênh lệch 3.000 đồng/kg giữa vùng cao nhất và thấp nhất.

Việc thị trường giữ giá qua nhiều phiên cho thấy cả bên mua và bên bán vẫn đang chờ thêm tín hiệu mới trước khi hình thành một xu hướng rõ ràng hơn.

Giá tiêu Ấn Độ chưa biến động

Giá các loại tiêu tại Ấn Độ tiếp tục giữ nguyên theo đồng rupee.

Tiêu GARBLED đứng ở mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 202.812 đồng/kg. Tiêu UNGARBLED đạt 69.400 rupee/tạ, tương đương 197.131 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 202.812 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 194.291 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 197.131 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo biến động tỷ giá tại từng thời điểm.

Cà phê hồi phục nhẹ, hồ tiêu vẫn chờ động lực

Điểm đáng chú ý của thị trường ngày 17/8 là giá cà phê trong nước đã tăng trở lại sau các phiên giảm trước đó. Mức tăng 300 – 400 đồng/kg đưa giá trung bình lên 95.100 đồng/kg, trong khi mức cao nhất đạt 95.300 đồng/kg.

Tuy nhiên, thị trường quốc tế chưa phát đi tín hiệu tăng đồng nhất. Robusta kỳ hạn tháng 9 giữ nguyên theo dữ liệu cung cấp, còn các hợp đồng xa vẫn ở trạng thái giảm; Arabica chỉ tăng rõ ở hai kỳ hạn gần.

Hồ tiêu tiếp tục ổn định trong vùng 136.000 – 139.000 đồng/kg. Trong ngắn hạn, nhu cầu thu mua, hoạt động xuất khẩu và diễn biến trên các sàn hàng hóa quốc tế sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với hai mặt hàng này.