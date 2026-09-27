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Yêu cầu KCLUB GARDEN xử lý tình trạng tiếng ồn ảnh hưởng khu dân cư trước 30-9

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có công văn yêu cầu cơ sở kinh doanh KCLUB GARDEN xử lý nhằm hạn chế tiếng ồn phát tán ra khu vực xung quang trước ngày 30-9.

Trước đó, UBND phường Pleiku đã nắm được phản ánh của người dân trên địa bàn về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn xảy ra tại cơ sở kinh doanh KCLUB GARDEN ở đường D2, suối Hội Phú, phường Pleiku.

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UBND phường Pleiku đã yêu cầu KCLUB GARDEN xử lý tình trạng tiếng ồn ảnh hưởng khu dân cư trước 30-9. Ảnh: Văn Ngọc

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở phải khẩn trương xử lý tình trạng trên tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Cụ thể, cơ sở phải lắp đặt, gia cố thiết bị cách âm, cách ly nguồn phát tiếng ồn như hệ thống loa sub, loa full, midlow, loa dealy…; thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 15-9.

Tuy nhiên, sau đó, cơ sở đã đề xuất gia hạn thời gian thi công do thời tiết bất lợi, dẫn đến việc một số công việc không thể triển khai. UBND phường Pleiku đã thống nhất gia hạn và yêu cầu cơ sở phải hoàn tất các nội dung trên chậm nhất trước ngày 30-9.

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