Phạt quán karaoke Fly Galaxy 12,5 triệu đồng vì hoạt động quá giờ

(GLO)- Chiều 13-10, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông N.M.H. (SN 1962, trú tại phường Hội Phú)-chủ cơ sở karaoke Fly Galaxy vì hoạt động quá giờ.

Trước đó, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 26-9, tổ công tác của Công an phường Hội Phú đã kiểm tra đột xuất quán karaoke Fly Galaxy. Qua đó, phát hiện 1 phòng hát vẫn đang hoạt động, bên trong có 4 khách sử dụng dịch vụ.

cong-an-phuong-hoi-phu-lam-viec-voi-quan-ly-cua-quan-karaoke-fly-galaxy-anh-dvcc.jpg
Công an phường Hội Phú làm việc với quản lý của quán karaoke Fly Galaxy. Ảnh: ĐVCC

Công an phường Hội Phú đã lập biên bản vi phạm về hành vi kinh doanh karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8-24 giờ.

Trên cơ sở những tài liệu thu thập được, Công an phường Hội Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông H. về hành vi trên, với mức phạt 12,5 triệu đồng theo điểm b khoản 5 Điều 15 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Được biết, ông H. đã nộp khoản tiền phạt trên; đồng thời, cam kết không tái phạm và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự với cơ sở kinh doanh karaoke.

