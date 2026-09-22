Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Tết Trung thu năm 2026, tỉnh thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, đồng thời các xã, phường trên địa bàn cũng thành lập các đoàn kiểm tra nhằm tăng cường giám sát việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm (ATTP).

Ngày 16-9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 3 đã làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP phường Diên Hồng và kiểm tra thực tế một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Qua kiểm tra, hầu hết cơ sở chấp hành khá tốt các quy định về bảo đảm ATTP. Nhiều cơ sở chủ động đầu tư, nâng cao điều kiện vệ sinh, kiểm soát nguyên liệu đầu vào và quy trình chế biến nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 3 kiểm tra an toàn thực phẩm tại Mesa Bakery (phường Diên Hồng). Ảnh: N.N

Tại Mesa Bakery (phường Diên Hồng), bà Mai Thị Thu Thủy - Quản lý cơ sở cho biết, đơn vị luôn tuân thủ các quy định về ATTP; thường xuyên quán triệt nhân viên thực hiện đúng quy trình vệ sinh trong sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm.

Theo Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP phường Diên Hồng, hiện địa phương có 346 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý; trong đó có 54 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, 269 cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và lưu động đã ký cam kết bảo đảm ATTP. Ngoài ra, trên địa bàn còn có khoảng 1.900 cơ sở thuộc ngành công thương quản lý và 402 cơ sở thuộc ngành nông nghiệp quản lý.

Ông Nguyễn Đình Thức - Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng - cho biết: Trong 8 tháng năm 2026, đoàn kiểm tra liên ngành của phường đã kiểm tra 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chủ yếu tập trung hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở thực hiện đúng quy định.

Địa phương cũng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và ký cam kết bảo đảm ATTP đối với 55 cơ sở kinh doanh tại khu ẩm thực đêm; rà soát 31 cơ sở bánh mì và xe bánh mì lưu động; vận động 3 cơ sở tham gia mô hình “Bánh mì an toàn Gia Lai”.

Bên cạnh những cơ sở chấp hành tốt, qua đợt kiểm tra đầu tiên, lực lượng chức năng cũng phát hiện một số trường hợp vi phạm quy định về ATTP.

Tại phường Quy Nhơn Nam, sáng 16-9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 do ông Nguyễn Văn Đang - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) làm trưởng đoàn đã kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống.

Dịp Tết Trung thu năm 2026, tỉnh thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh về an toàn thực phẩm. Ảnh: N.N

Qua kiểm tra Siêu thị Căn tin Nam Phong tại Trường ĐH Quy Nhơn do Công ty TNHH Đầu tư siêu thị Nam Phong Tây Đô kinh doanh, đoàn phát hiện một số vi phạm quy định về ATTP và đề xuất xử phạt 8 triệu đồng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với hộ kinh doanh bánh mì Ngọc Hà (92 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam), đoàn phát hiện cơ sở chưa bố trí riêng dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến. Cụ thể, thịt sống và chả lụa thành phẩm được bảo quản chung trong cùng một ngăn tủ lạnh. Với hành vi này, đoàn đề xuất xử phạt 2 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Hoàng Phát (104 Thành Thái, phường Quy Nhơn Nam) do vi phạm một số quy định về ATTP và đề xuất xử phạt 4 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Đang, đợt kiểm tra lần này tập trung vào các mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp Trung thu, đồng thời kiểm tra đột xuất các cơ sở có nguy cơ mất ATTP, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mì. Ngoài kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP tại cơ sở, các đoàn còn lấy mẫu thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm khi cần thiết.

Các trường hợp vi phạm sẽ được yêu cầu khắc phục ngay và xử lý theo quy định; cơ sở vi phạm cũng được công khai để người dân nắm thông tin.