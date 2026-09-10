Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Trạm Y tế phường Pleiku hoạt động khám chữa bệnh

(GLO)- Sau khi chuyển địa điểm hoạt động mới, Trạm Y tế phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) vướng điều kiện về nước thải y tế và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nên chưa được cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Ngành chức năng đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để được cấp giấy phép.

Những ngày gần đây, một số người dân tại phường Pleiku phản ánh việc đến Trạm Y tế phường Pleiku (địa chỉ số 06 Phan Đình Phùng) để khám bệnh, nhận thuốc điều trị tăng huyết áp nhưng được thông báo tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh do chưa được cấp giấy phép hoạt động tại địa điểm mới.

Trạm Y tế phường Pleiku chuyển về địa điểm 06 Phan Đình Phùng từ cuối tháng 7-2026. Ảnh: Như Nguyện

Trao đổi về vấn đề này, bà Thái Thị Ánh Thu - Phó Trưởng Trạm phụ trách Trạm Y tế phường Pleiku cho biết, cuối tháng 7-2026, Trạm Y tế phường Pleiku đã chuyển trụ sở từ địa điểm cũ về hoạt động tại số 06 Phan Đình Phùng.

Theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, khi thay đổi địa điểm hoạt động sang cơ sở mới, đơn vị phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, qua quá trình thẩm định, cơ sở hiện chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hệ thống xử lý nước thải y tế và PCCC nên chưa được cấp giấy phép hoạt động mới.

“Hiện trạm đang tích cực hoàn thiện các điều kiện theo hướng dẫn của Sở Y tế để sớm được cấp giấy phép theo quy định. Trong thời gian chưa có giấy phép, trạm vẫn duy trì công tác phòng, chống dịch bệnh và các hoạt động chuyên môn được phép thực hiện. Riêng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sẽ được triển khai trở lại ngay sau khi được cấp giấy phép” - bà Thu cho biết.

Trước thực trạng trên, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Pleiku đã có văn bản đề nghị Trạm Y tế phường Pleiku khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục và các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và điều kiện chuyên môn để hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở mới.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Pleiku, đối với điều kiện PCCC, trạm cần chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để rà soát, bổ sung và hoàn thiện các yêu cầu còn thiếu. Đối với hệ thống xử lý nước thải y tế, đơn vị phải phối hợp với đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm hoàn thành trước ngày 9-9-2026 để phục vụ công tác thẩm định và cấp giấy phép.

Trong thời gian chờ được cấp giấy phép mới, Trạm Y tế phường Pleiku vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho người dân theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành. Đồng thời, đơn vị rà soát, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu khám sức khỏe để cập nhật lên hệ thống khi được cấp giấy phép hoạt động.

Trong thời gian chờ được cấp giấy phép mới, Trạm Y tế phường Pleiku vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động được phép triển khai theo quy định. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh đó, địa phương cũng yêu cầu trạm xây dựng kế hoạch sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất theo mức độ ưu tiên. Trong đó, tập trung xử lý các hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình và điều kiện cấp phép như hệ thống điện, chống thấm dột, cấp nước, khu vực kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng sơ cấp cứu, phòng tiểu phẫu, khu vực tiêm chủng, khu vực dược, hệ thống lavabo và các hạng mục liên quan khác.

Liên quan đến việc cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Trạm Y tế phường Pleiku, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, khi chuyển sang địa điểm mới, địa phương phải đầu tư, hoàn thiện đầy đủ các điều kiện theo quy định trước khi được cấp phép hoạt động.

“Trong thời gian chờ cấp lại giấy phép mới, địa phương cần duy trì hoạt động tại các điểm trạm cũ để bảo đảm không làm gián đoạn việc khám, chữa bệnh cho người dân. Đối với Trạm Y tế phường Pleiku, hiện đơn vị còn vướng các điều kiện về hệ thống xử lý nước thải và PCCC. Sở Y tế đã có hướng dẫn cụ thể để địa phương nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện cần thiết, sớm được cấp lại giấy phép hoạt động” - ông Hùng nhấn mạnh.

Việc sớm hoàn thiện các điều kiện pháp lý và cơ sở vật chất để Trạm Y tế phường Pleiku được cấp lại giấy phép hoạt động không chỉ bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, mà còn đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu của người dân trên địa bàn, nhất là đối với các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính cần được theo dõi, cấp phát thuốc thường xuyên.