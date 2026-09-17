Gia Lai triển khai Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch phát động Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng điều khiển phương tiện và góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông.

Theo số liệu của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 323 vụ tai nạn giao thông, làm chết 241 người, bị thương 146 người. Trong đó, có 219 vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến mô tô, xe gắn máy (chiếm 67,8%).

Tỉnh Gia Lai sẽ triển khai Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đến hết ngày 15-12-2026. Ảnh: M.T

Chiến dịch được triển khai đến hết ngày 15-12-2026 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho các tầng lớp nhân dân.

Qua đó, tạo bước chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ gốc và kéo giảm vi phạm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh.

Chiến dịch tập trung tuyên truyền, đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho người dân đã được cấp giấy phép lái xe mô tô, nhất là nhóm từ 30-50 tuổi, người được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm; học sinh, sinh viên đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy; công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ lái xe tại doanh nghiệp.

Công tác đào tạo kỹ năng lái xe an toàn tập trung vào 3 nhóm đối tượng: người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy từ 30-50 tuổi đã được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm; người vi phạm nhiều lần, bị trừ hết điểm giấy phép lái xe và các nhóm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông; học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, công nhân, người lao động thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy.

Nội dung đào tạo gồm 7 kỹ năng: quan sát khi tham gia giao thông; chuyển hướng an toàn; nhường đường; vượt an toàn; phanh khẩn cấp; nhận diện, phòng tránh tình huống nguy hiểm và điều khiển phương tiện trong điều kiện xấu.

Các lớp đào tạo kết hợp hướng dẫn lý thuyết với thực hành, mô phỏng tình huống giao thông thực tế và phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn điển hình.

Người tham gia được hướng dẫn thực hành trên sa hình hoặc các tuyến đường phù hợp dưới sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an cấp xã và hướng dẫn viên đã được tập huấn.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì tổ chức tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hướng dẫn viên; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và địa phương triển khai chiến dịch. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan cũng được giao nhiệm vụ theo thẩm quyền, lĩnh vực nhằm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chiến dịch.

UBND các xã, phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai tại địa phương; vận động người dân tham gia tuyên truyền, bố trí địa điểm thực hành và tổ chức phát thanh tuyên truyền về trật tự, ATGT mỗi ngày ít nhất 2 lần, chú trọng khung giờ từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ.